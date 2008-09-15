Karamanlis'e medya tokadı

>> Komşuda 'nereden buldun' istifası

'Keşişler diyarı' olarak da bilinen ve ruhani yönetimi İstanbul Fener Rum Patrikhanesi’ne ait olan Aynoroz’daki Vatopediu Manastırı'nın merkezinde yer aldığı skandal, Yunanistan Başbakanı Kostas Karamanlis’e zor günler yaşıyor.Kadınların giremediği Aynoroz’da yer alan ve İngiltere Prensi Charles da dahil dünya jetsetini ağırladığı için "sosyete manastırı" diye anılan Vatopediu’nun Başkeşişi Efrem’in, kutsal bölgede yasak olmasına karşın giriştiği ticari faaliyetlerde büyük vurgunlar yaptığı ortaya çıktı.Buna göre Başkeşiş, 1999 yılında Bizans ve Osmanlı tapularını kanıt olarak göstererek, Yunan devletinin Kurtuluş Savaşı sırasında Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden göç eden Yunanlılara ülkenin kuzey bölgelerinde verdiği yüzbinlerce dönüm araziyi ele geçirmeyi başardı.Hürriyet gazetesinin haberine göre, Efrem daha sonra devlet ile pazarlığa oturup bu arazileri Yunanistan’ın çeşitli bölgelerindeki devlet arazileri ile takas ettirdi. Takas işlemlerinde manastır arazileri yüksek, devlet arazileri ise çok düşük fiyattan gösterildi. Takasla alınan arazilerin bir bölümü hemen satıldı. Bu şekilde manastırın kasasına 100 milyon euro’dan fazla para girdi.Artık internet, bilgisayarlar, kahve makinaları ve güvenlik kameraları bile bulunan manastırın "vizyonu" Yunanistan sınırlarını aşıyor. Efrem’in emrindeki keşişlere göre, manastırın serveti Türkiye’de Gelibolu, Trabzon, Mudanya ve İzmir’deki büyük arazileri de kapsıyor. Ancak keşişler, herhangi bir talepte bulunabilmek için Türkiye’de yasaların değişmesi gerektiğini belirttiler. Efremci keşişlere bakılırsa, Romanya, Rusya (Moskova’daki Kızıl Meydan’ın bir bölümü) ve Sırbistan’da da büyük araziler yine Bizans ve Osmanlı tapularına göre Vatopediu manastırına ait.Kamuoyu araştırmaları, merkez sağcı iktidar partisi Yeni Demokrasi ile ana muhalefetteki sosyalist Pasok arasında son seçimlerde oluşan 5 puanlık farkın, Vatopediu skandalı yüzünden eridiğini gösteriyor. Skandala adı karışan Deniz Ticaret Bakanı Yorgos Vulgarakis’in istifası da, iktidar partisindeki düşüşü önleyemedi.Başkeşiş Efrem’in, Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi’nde birçok siyasetçiyle yakın ilişkilere sahip olması, manastırdaki vurgun skandalının etkisini büyütüyor. Yaklaşık 10 yıldır devletten her istediğini kopardığı ortaya çıkan ve Pasok’un eski hükümetlerinde de dostları bulunan Efrem, Karamanlis Hükümeti’nin birçok bakanına yakın bir isim. Birçok siyasetçinin Efrem’i "manevi babaları" olarak gördükleri öne sürülüyor.YUNAN manastırındaki Rum başkeşişin iktidar partisini de zora sokan yolsuzluk skandalı ile ilgili haberlere, Yunanistan’da hem iktidar medyası, hem de muhalif medya geniş yer verdi. Skandala karşı güçbirliği oluşturan Yunan medyası, günlerdir bu konuda yayınlar yapıyor.Hükümet yanlısı Elefteros Tipos Gazetesi, 12 Eylül’de manşetten verdiği haberde, "Vatopediu’ya 100 milyon euro hediye" derken, başyazısında da "Bu skandalın sorumluları hesap vermeli, bedel ödemeli" ifadesini kullandı.Muhalefet yanlısı Etnos’un dünkü manşeti ise "Vatopediu, başbakanlığın takdisi ile işler çevirdi" oldu. Skandal Yunan radyo ve televizyonlarının bültenlerinde de günlerdir birinci haber. Yunanistan’da medyanın yaklaşık yüzde 75’i muhalif çizgide bulunuyor.KKTC’nin Maraş kentinde doğan Yunan Başkeşiş Efrem, Atina’da ilahiyat fakültesini bitirdikten sonra, 1978 yılında Kıbrıs’a döndü. Burada, kadın manastırlarında seks partileri düzenlemesiyle tanınan keşiş Joseph’in talebesi oldu.Baf metropolitinin Joseph ve talebelerini Kıbrıs’tan kovması üzerine, Efrem diğer Rum keşişlerle birlikte Aynoroz’da Vatopediu Manastırı’na yerleşti. Rum keşişler, yasak olmasına rağmen büyük ticari faaliyetlere başladı.Eski Rum lider Tasos Papadopulos’a yakınlığıyla tanınan Başkeşiş Efrem, Rum kesimindeki EOKA’cı ve faşist Nikos Kutsu’nun aynı babadan kardeşi. Efrem, 2004 yılındaki referandumdan kısa bir süre önce manastırına gelen dönemin BM Genel Sekreteri Kıbrıs temsilcisi Alvaro De Soto’yu "Bu ne biçim çözüm planı? Kıbrıslı Türklerin tarafını tutuyor" diyerek azarlamıştı.