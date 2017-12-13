Karaman'ın 'Serbest Bölge' ilanı Resmi Gazete'de yayınlandı

KONYA, (DHA) - KARAMAN\'nın kalkınmasında yeni bir ivme kazanması için \'Serbest Bölge\' ilan edilme kararı Resmi Gazete\'de yayınlandı. Müjdeli haberi, Ak Parti Karaman Milletvekilleri Recep Konuk ve Recep Şeker ortak bir açıklama yaparak duyurdu.

Ak Parti Karaman Milletvekili Recep Konuk ve Recep Şeker, Serbest Bölge kararının Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından ortak bir açıklam yaptı. Açıklamada, Karaman sanayisinin yeni bir fırsat olduğu belirtilerek, \'\'Karaman sanayisi için yeni fırsat kapısına ulaşacağımız merdivenin basamaklarını çıktık, artık kapının anahtarı Karaman sanayicisinin, Karaman girişimcisinin, Karamanlı siyasetçi ve bürokratların elindedir. Bu kapıyı açıp, Karaman’ın zaten sahip olduğu iş ve ticaret kültürünü, dış ticarette sahip olduğu ticaret ağını değerlendirerek Karaman’ın uluslararası pazarlardan daha çok pay almasını sağlamak, ihracat hacmimizi katlayarak arttırmaktır. Dünya Ttcaretinde on yıllardır var olan Karaman esintisini, rüzgara, kuvvetli rüzgara döndürmek bizim elimizdedir. \'\'dedi.

Açıklamada ayrıca, süreci baştan sona takip eden, işlemlerin hızlanması için konuyla bizzat ilgilenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a teşekkür edildi.

Karaman\'ın \'Serbest Bölge\' ilan edilmesiyle vergi avantajı, istihdam teşviki, ihracat kolaylığı ile yeni yatırımlar için cazibe merkezi haline gelmesi hedefleniyor.



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