T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Karaman'ın 'Serbest Bölge' ilanı Resmi Gazete'de yayınlandı

KONYA, (DHA) - KARAMAN'nın kalkınmasında yeni bir ivme kazanması için 'Serbest Bölge' ilan edilme kararı Resmi Gazete'de yayınlandı

13 Aralık 2017 20:57

KONYA, (DHA) - KARAMAN\'nın kalkınmasında yeni bir ivme kazanması için \'Serbest Bölge\' ilan edilme kararı Resmi Gazete\'de yayınlandı. Müjdeli haberi, Ak Parti Karaman Milletvekilleri Recep Konuk ve Recep Şeker ortak bir açıklama yaparak duyurdu.
Ak Parti Karaman Milletvekili Recep Konuk ve Recep Şeker, Serbest Bölge kararının Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından ortak bir açıklam yaptı. Açıklamada, Karaman sanayisinin yeni bir fırsat olduğu belirtilerek, \'\'Karaman sanayisi için yeni fırsat kapısına ulaşacağımız merdivenin basamaklarını çıktık, artık kapının anahtarı Karaman sanayicisinin, Karaman girişimcisinin, Karamanlı siyasetçi ve bürokratların elindedir. Bu kapıyı açıp, Karaman’ın zaten sahip olduğu iş ve ticaret kültürünü, dış ticarette sahip olduğu ticaret ağını değerlendirerek Karaman’ın uluslararası pazarlardan daha çok pay almasını sağlamak, ihracat hacmimizi katlayarak arttırmaktır. Dünya Ttcaretinde on yıllardır var olan Karaman esintisini, rüzgara, kuvvetli rüzgara döndürmek bizim elimizdedir.  \'\'dedi.
Açıklamada ayrıca, süreci baştan sona takip eden, işlemlerin hızlanması için konuyla bizzat ilgilenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a teşekkür edildi.
Karaman\'ın \'Serbest Bölge\' ilan edilmesiyle vergi avantajı, istihdam teşviki, ihracat kolaylığı ile yeni yatırımlar için cazibe merkezi haline gelmesi hedefleniyor.

FOTOĞRAFLI 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KONYA DHAKARAMANBölgeGazeteMüjdeliAk Parti Karaman Milletvekilleri Recep KonukRecepAk Parti Karaman Milletvekili Recep KonukGazetedeAçıklamada KaramanKaramanKaramanlıBuKaramanınTtcaretindeAçıklamadaCumhurbaşkanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24