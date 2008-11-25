Karaman'ın ifadesi alındı

Kanal 7 Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman, Deniz Feneri e.V. ile bağlantılı sahte vekâletname nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Adliyesi’ne gelerek ifade verdi.



Karaman, kendisini Deniz Feneri e.V. davası hükümlüsü Mehmet Gürhan’ın vekili olarak gösteren sahte vekâletnameyi kimin getirdiğini bilmediğini öne sürdü.



Zekeriya Karaman ve İsmail Karahan dün sabah saatlerinde İstanbul Adliyesi’ne gelerek Cumhuriyet Savcısı Fehmi Tosun’a ifade verdi. Karaman adliye çıkışı basın mensuplarının sorularını, “Teşekkür ederim. sağ olun” diyerek yanıtsız bıraktı. Deniz Feneri e.V. eski Başkanı Mehmet Gürhan’ın ifadesinin talimat yoluyla Almanya’dan alınacağı öğrenildi.



Sahte belge



Alınan bilgiye göre, Karaman savcılıktaki ifadesinde, Gürhan’ın Almanya’daki Deniz Feneri e.V. davasından tutuklanmasının ardından eşi Nurgül Gürhan’ın mali sıkıntıda oldukları için Haliç Deniz Taşımacılık Turizm Ltd. Şti.’deki hisselerinin devredilmesini istediğini söyledi.



Karaman, ardından Gürhan’ın hisselerin şirket hissedarlarından İsmail Karahan’a devrettiğini belirtti. Suça konu İstanbul 10. Noterliği’nde düzenlenmiş vekâletnameyi kimin getirdiğini bilmediğini, şirket merkezine gittiğinde devir sözleşmesinin hazır olduğunu öne süren Karaman, vekâletnameyi incelemediği için, aynı yerde aynı gün hazırlandığını fark etmediğini iddia etti.



Karaman, ne Almanya’daki ne de Türkiye’deki Deniz Feneri dernekleriyle ilişkisinin olmadığını öne sürdü.









