-KARAMAN'IN GALATASARAY'A GİDECEĞİ İDDİALARINA YALANLAMA MANİSA (A.A) - 19.10.2010 - Manisaspor Kulüp Başkanı Kenan Yaralı, teknik direktörleri Hikmet Karaman'ın Galatasaray'a gideceği yönündeki iddiaları ''senaryo'' olarak nitelendirerek, bunların doğru olmadığını söyledi. Yaralı, Tarık Almış Spor Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, basında yer alan haberlere sert tepki gösterdi. Yaralı, ''Son çıkan spekülasyonlarda hocamız bu sabah gelerek, 'Bunlarla ilgili bana bir şey söylemek düşmez. Daha fazla polemiğe gireceğiz. Ben 2 yıl daha sözleşmeyi istediğiniz şartlarda uzatmaya hazırım' dedi. Bu bizden gelen bir talep değil. Hocamız da bu tip spekülasyonların artması ve hala devam etmesinden dolayı rahatsız oldu. 'Hiç önemli değil, sizlerin bize güveninin sarsılmaması için sözleşmemin uzatılmasını istiyorum. Şartları falan önemli değil, para önemli değil' dedi. Sözleşmesini 2 yıl uzattık'' diye konuştu. -''HEPSİ BİR SENARYO''- Basında yer alan haberlerin bir senaryo olduğunu savunan Yaralı, şöyle devam etti: ''Çıkan haberlerde 'Hikmet Karaman Galatasaray'a gidiyor, Hikmet Karaman Galatasaray ile anlaştı. Adnan Polat ile görüştü, evine gitti. O, onun evine geldi'. Bunlar hoş şeyler değil. Sonuçta hepimiz bu camianın insanlarıyız. Burada bir rekabet varsa, tatlı bir rekabet olması lazım. Futbolcu transferlerinde de böyle oluyordu. Biz bir genç yetenek yetiştiriyoruz. Hemen medyada bir haber çıkartılıyor. Bana göre bunların hepsi bir senaryodur. Doğru değildir.'' -GALATASARAY KULÜBÜ AÇIKLAMA YAPMALI Galatasaray Kulübünün bu gelişmeler yaşanırken bir açıklama yapması gerektiğini vurgulayan Yaralı, ''Bu arada Galatasaray camiasının da çıkıp bu konuyla ilgili gerekli açıklamaları yapması lazım. Hikmet Hoca, şu an bizde kontratı olan, sözleşmesi olan anlaşmalı teknik direktörümüz'' ifadelerini kullandı.