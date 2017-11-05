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Karaman'daki yurtta, kız öğrencileri korkutan iddia (2)

8 ÖĞRENCİ, EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ  Karaman'da, Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Nefise Sultan Kız Yurdu'nda kalan üniversite öğrencilerinden bazıları, yaklaşık 2 haftadan bu yana bazı geceler odalarına giren siyah giyimli ve yüzü saçlarıyla örtülü bir kişinin ke

05 Kasım 2017 20:00

8 ÖĞRENCİ, EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ 
Karaman\'da, Kredi Yurtlar Kurumu\'na bağlı Nefise Sultan Kız Yurdu\'nda kalan üniversite öğrencilerinden bazıları, yaklaşık 2 haftadan bu yana bazı geceler odalarına giren siyah giyimli ve yüzü saçlarıyla örtülü bir kişinin kendilerini uyandırıp, yüzlerini okşadığını, Arapça bir şeyler söylediğini, \'Sıra sizde\', \'Öleceksiniz\' yazılı notlar bıraktığını, odalarına ve kapılarını işaretlediğini ileri sürmüştü. Olayın ardından siyan giyimli kişiyi gördüklerini iddia eden 8 öğrenci, ifadelerine başvurulmak üzere Karaman İl Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

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