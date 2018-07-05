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Karaman'daki tefecilik operasyonunda 4 tutuklama

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da tefecilik yapıp, vatandaşlara zorla senet imzalattıkları ileri sürülen 4 şüpheli tutuklandı

05 Temmuz 2018 16:44

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN\'da tefecilik yapıp, vatandaşlara zorla senet imzalattıkları ileri sürülen 4 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde tefecilik yaptıkları ve vatandaşlara zorla senet imzalattıkları öne sürülen şüphelileri takibe aldı. Polis, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için hareke geçti. Dün sabah yapılan operasyonda, akraba oldukları ifade edilen 4 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Celal U., Selim U. Emrah U. ve Müslüm U. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 

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