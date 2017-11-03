Karaman'daki plastik fabrikasında çıkan yangın, 6 saatte söndürüldü

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA) - KARAMAN\'da plastik fabrikasının depo bölümünde dün gece çıkan yangın, 100 itfaiye eri ve 30 araçla yapılan yaklaşık 6 saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Yangın nedeniyle depo, kullanılamaz hale gelirken, soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Yangın, dün saat 22.00 sıralarında, Karaman Organize Sanayi Bölgesi\'ndeki bir plastik fabrikasında meydana geldi. İşçilerin çalıştığı sırada, fabrikanın depo bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Hızla büyüyen alevler, kısa sürede depoyu sardı. İşçilerin yangını bildirmesi üzerine olay yerine başta Karaman olmak üzere Konya ve Mersin ile çevre ilçe, belde belediyeleri ve orman işletme müdürlüklerinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada bazı çalışanlar da fabrikayı tahliye etti. Yangın bölgesine gelen polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemi alıp, fabrika yakınına kimseyi yaklaştırmadı.

Alevlere müdahale sırasında, ham madde varillerinin bulunduğu bölümden zaman zaman patlama sesleri duyuldu. Alevleri kontrol altına almak için depo bölümünün bir kısmı da iş makineleriyle yıkıldı.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, güvenlik gerekçesiyle yangının çıktığı fabrikanın yanındaki bisküvi fabrikasında çalışan 300 kişi de tahliye edildi.

Karaman Valisi Fahri Meral, Belediye Başkanı AK Parti\'li Ertuğrul Çalışkan, AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker ve İl Emniyet Müdürü Fikret Bayrak, gece saatlerinde olay yerine gelerek, yangının çıktığı bölgede incelemelerde bulundu.

Yaklaşık 100 itfaiye eri ve 30 araçla 6 saatlik çalışma sonucunda yangın, tamamen söndürüldü. Soğutma çalışmaları 3 itfaiye aracıyla sürdürülürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi ve meydana gelen hasarın tespiti için çalışma başlatıldı.



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