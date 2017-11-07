Karaman'daki kız öğrenci yurdunda yaşanan paniğin nedeni 'Samara' şakasıymış

Karaman’da kız öğrenci yurdunda yaşanan 'Samara' paniğinin 'şaka' olduğu anlaşıldı. İlk olarak 3 öğrencinin başlattığı 'şaka'ya diğer bazı öğrencilerin de katılmasıyla olayın büyüdüğü iddia edildi.

Pazar günü sabah saat 04.30 sıralarında yaşanan panikle, sağlık ve polis ekiplerinin yurda gelmesi, baygınlık geçiren öğrencilere müdahale edilmesi sonrası çeşitli iddialar ortaya atıldı. Polis, olayın aydınlatılması için yurtta kalan öğrencilerin bilgisine başvururken Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü müfettiş görevlendirdi, Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Karaman Emniyet Müdürlüğü’nde öğrencilerin bilgisine başvurulmasının ardından olayın öğrenciler arasında yaşanan maksadını aşan şakadan ibaret olduğunun tespit edildiği öğrenildi. Şakanın ilk olarak yurtta kalan üç öğrenci tarafından gece saatlerinde değişik sesler çıkartılarak başlatıldığı ve büyüyerek tüm yurda yayıldığı anlaşıldı. Başka öğrencilerin de bu şakayı devam ettirmesi üzerine yurttaki söylentiler de arttı.

Bunlar yaşanırken bir öğrencinin uykulu bir vaziyetteyken, Halka filmindeki ‘Samara’ karakteri gibi yüzü siyah saçlarla kapalı siyah giyimli birisini gördüğünü iddia etmesi üzerine bu söylenti de yurtta yayılmaya başladı. Sesler duyulması ve yüzü siyah saçlarla kapalı birisinin görüldüğü söylentisinin yayılmasıyla öğrenciler arasında panik de büyüdü. Olayın yaşandığı gece, bazı öğrencilerin tekrar söylentilerle panik yaparak bayılmaları ve yurtta yaşanan karmaşanın ardından olaylar büyüdü. Yurda sağlık ekipleri ve polisin gelmesi, ardından da yaşananların medyaya yansımasıyla soruşturma başlatıldı. Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’nden gelen müfettişlerin de öğrencilerin bilgisine başvurduğu öğrenildi.

Öte yandan, Karaman Emniyet Müdürlüğü tarafından yurdun önünde resmi ekipler görevlendirilirken, katlarda da kadın polislerin sabaha kadar görev yaptığı öğrenildi.