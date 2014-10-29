Karaman'da zamana karşı yarış



Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Pamuklu köyü yakınlarındaki bir kömür ocağında ocaktaki suyun galeriyi basması sonucu 18 işçi mahsur kaldı, işçileri kurtarma çalışmaları sürüyor.

Enerji Bakanı Taner Yıldız, "Pompayla su tahliye ediliyor ama yeterli değil. Zaman aleyhimize işliyor" dedi. Taner Yıldız, madene dolan suyun yaklaşık 11 bin ton olduğunu, üç pompayla birlikte saatte 180-200 tonunun tahliye edildiğini açıkladı. Yıldız, su seviyesinin her iki saatte 1 metre yükseldiğini kaydetti.

Patlama muamması

Karaman Valisi Murat Koca, ocakta patlama meydana geldiğine dair haberleri yalanladı. Ocaktan sağ kurtulan bir işçi, "Bu üçüncü su baskını önlem alınsaydı, kurallara uyulsaydı böyle olmazdı" diye tepki gösterdi.

Soma'da 13 Mayıs'ta meydana gelen kazada 301 madenci yaşamını yitirmişti. Kaza sonrasında Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakan sıfatıyla yaptığı, "İş kazası, olur böyle şeyler" yolundaki açıklama, kamuoyunun ve madenci yakınlarının tepkisini çekmiş, hükümet ve işletmeci şirket gösterilerle protesto edilmişti.

Soma'daki facia

Soma'daki kazanın güvenlik önlemlerine uyulmaması sonucu yaşandığı belirlenmiş, "taksirle birden fazla kişinin ölüm ve yaralanmasına yol açmak" suçlamasıyla işletmenin 8 yöneticisi hakkında dava açılmıştı.

Mayıs ayı sonunda maden işçileri için iş sağlığı ve iş güvenliği alanında önemli bir düzenleme Meclisten geçmesine rağmen Türkiye eleştiri konusu olmaya devam ediyor.