Karaman'da uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA) - KARAMAN’da uyuşturucu sattıkları iddia edilen ve polis tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına 1’i kadın 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Karaman Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu madde satışı yaptığı iddia edilen kişileri takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Fevzi N. (38), Metin N. (25) ve Seda E.’nin (23) evine operasyon düzenlendi. Operasyonda 216 uyuşturucu hap ve satışa hazır halde 13 esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler adliye çıkarılırken bir yakınlarının yanında çocuğu ile birlikte arkalarından yürümesi ve ağlaması dikkat çekti. Çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanan şüpheliler, Karaman M Tipi Kapalı Cezaevi\'ne gönderildi.



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