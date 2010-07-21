-KARAMAN'DA TRAFİK KAZASI: 2 ÖLÜ, 16 YARALI ERMENEK (A.A) - 21.07.2010 - Karaman'ın Ermenek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile kömür ocağına işçi taşıyan minibüsün çarpışması sonucu, otomobilde bulunan 2 kişi öldü, 16 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Ömer Özmen (28) yönetimindeki 70 E 0462 plakalı otomobil, Ermenek-Mut karayolunun 20. kilometresinde, Sıddık Yılmaz idaresindeki 70 E 5560 plakalı, kömür ocağına işçi taşıyan minibüsle çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan Şerife Özmen (65) ile 1 yaşındaki Hasan Özmen, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada, her iki aracın sürücüsü ile otomobilde bulunan Nurgül Özmen (28), minibüsteki işçiler Veysel Gün (20), Hüseyin Macit (46), Abdullah Dündar (33), Mustafa Duran (20), Ömer Yılmaz (28), İbrahim Acar (36), İsmet Turgut (27), Yusuf Demir (20), Hasan İnci (22), Zeki Özdere (26), Ali Çelik (22), Kerim Demir (25) ve Hasan Yaşar (20) yaralandı. Ermenek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan, durumları ağır olan Ömer Özmen, Veysel Gün ve İsmet Turgut Karaman Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.