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Karaman'da tarihi eser operasyonu

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da jandarmanın şüphe üzerine durdurduğu otomobilde, 390 sikke ve 26 tarihi obje ele geçirildi

12 Mart 2018 15:40

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN\'da jandarmanın şüphe üzerine durdurduğu otomobilde, 390 sikke ve 26 tarihi obje ele geçirildi.
Karaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Kazımkarabekir ilçesine bağlı Özyurt köyü yakınlarında yol devriyesi sırasında şüphelendikleri otomobili durdurdu. İçerisindeki A.Z. (37), M.Ü. (55) ve A.A.\'nın (76) şüpheli hareketleri üzerine arama yapan ekipler, otomobilin çeşitli yerlerine saklanmış 26 tarihi değeri olduğu değerlendirilen obje ile 390 sikke buldu. Tarihi eserlere el konulurken, araçta bulunan 3 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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