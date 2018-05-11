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Karaman'da sahte alkol operasyonu: 2 gözaltı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da jandarma tarafından iki  adrese yapılan operasyonda 2 kişi gözlatına alındı, 30 litre sahte rakı ile 50 litre etil alkol ele geçirildi

11 Mayıs 2018 21:43

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN\'da jandarma tarafından iki  adrese yapılan operasyonda 2 kişi gözlatına alındı, 30 litre sahte rakı ile 50 litre etil alkol ele geçirildi.
Karaman İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı ekipler, kentte sahte alkol üretildiği bilgisini aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan jandarma, Piri Reis Mahallesi ile Dereköy\'deki çiftlik evlerinde sahte alkol üretimi yapıldığı saptadı. Teknik ve fiziki takibin ardından iki adrese yapılan operasyonda 30 litre sahte rakı, 50 litre etil alkol, 2 alkolmetre cihazı, sahte alkol yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Sahte alkol ürettiği ileri sürülen H.Ö. ve A.Ö. da gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

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