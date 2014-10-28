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Dünya
Deutsche Welle

Karaman'da maden işçileri mahsur kaldı

Karaman'ın Ermenek ilçesindeki bir maden ocağında su baskını nedeniyle çok sayıda işçi mahsur kaldı.

28 Ekim 2014 17:39


Güneyyurt beldesinde faaliyet gösteren özel sektöre ait bir kömür ocağında meydana gelen olayın ardından çok sayıda itfaiye, arama kurtarma ve sağlık ekibinin bölgeye sevk edildiği belirtildi.

Karaman Valisi Murat Koca, "Olay, yeraltındaki biriken suyun galeriyi işgal etmesi. Mevcut çalışılan galerinin bir kısmını işgal etmesi. Şu anda 20 işçimiz çalışılan bölümde var. Diğer galeride olanlarda sıkıntı yok. 40'ın üzerinde arkadaş vardı. Onlar çıktı. Şu anda 20 arkadaşımız yeraltında" dedi.

Kömür madeni ocağı yetkililerinden biri ise içeride kalan işçi sayısını 18 olarak açıkladı.

Kömür madeninde su boşaltma işleminin başlatıldığı belirtiliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Karaman ErmenekValisi Murat KocaWelle Türkçe AA EC/HS

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