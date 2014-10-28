Karaman'da maden işçileri mahsur kaldı



Güneyyurt beldesinde faaliyet gösteren özel sektöre ait bir kömür ocağında meydana gelen olayın ardından çok sayıda itfaiye, arama kurtarma ve sağlık ekibinin bölgeye sevk edildiği belirtildi.

Karaman Valisi Murat Koca, "Olay, yeraltındaki biriken suyun galeriyi işgal etmesi. Mevcut çalışılan galerinin bir kısmını işgal etmesi. Şu anda 20 işçimiz çalışılan bölümde var. Diğer galeride olanlarda sıkıntı yok. 40'ın üzerinde arkadaş vardı. Onlar çıktı. Şu anda 20 arkadaşımız yeraltında" dedi.

Kömür madeni ocağı yetkililerinden biri ise içeride kalan işçi sayısını 18 olarak açıkladı.

Kömür madeninde su boşaltma işleminin başlatıldığı belirtiliyor.