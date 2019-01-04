Karaman'da günlük 6 gazete, haftalık yayın kararı aldı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN\'da günlük 6 yerel gazete, ekonomik nedenlerden yayın hayatlarını \'haftalık gazete\' olarak sürdürmeye başladı. Karaman Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ahmek Küçükcicibıyık, \'\'Personel maaşı, vergisi, sigortası ile son dönemlerde dövizdeki artışların ardından kağıt ve kalıp maliyetleri yüzde 200-300 civarında arttı. Bu nedenlerden günlük yayın yapan 6 gazete olarak bu masrafları kaldıramaz olduk\'\' dedi.

Kentte günlük yayınlanan 6 gazetenin sahipleri bir araya gelerek haftalık yayın kararı aldı. Gazete sahipleri, kararlarını Karaman Valiliği\'ne bildirdi. 1 Ocak tarihi itibarıyla, farklı sayıda yayınlanan gazeteler haftada 3 gün, 6 sayfa ile okurlarına ulaşmaya başladı. Gazetelerin, 2017 yılında toplam 1 milyon 30 bin, 2018 yılında ise 830 bin lira resmi ilan ücreti aldığı öğrenildi.

Yerel yayın yapan 2 gazetenin sahibi de olan Karaman Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ahmet Küçükcicibıyık, 35 yıldır kentte gazetecilik yaptığını ve yerel gazetelerin tek gelir kaynağının resmi ilan olduğunu belirtti. AK Parti\'nin 2002\'de iktidara gelmesiyle birlikte resmi ilanlarla yerel basına önemli derecede katkı sağlandığını ifade eden Küçükcicibıyık, artık resmi ilan gelirinde her yıl düşüş yaşandığını söyledi.

MALİYET ARTTI

Başkan Ahmet Küçükcicibıyık, \'\'Bizler vasıflı gazete olarak 4 personel çalıştırmak zorundayız. Personelin maaşı, vergisi, sigortası ile son dönemlerde dövizdeki artışların ardından, dışa bağımlı olduğumuz kağıt ve kalıp maliyetleri yüzde 200-300 civarında arttı. Bizler maalesef bu nedenlerden dolayı Karaman\'da günlük olarak yayın yapan 6 gazete olarak bu masrafları kaldıramaz olduk. 6 gazetenin sahipleri olarak bir araya gelerek gazeteleri bir alt vasfa düşürerek haftalık yayın hayatına geçtik. Haftalık 1 gazete çıkarma hakkımız varken, bizler okurlarımızı da gözeterek haftada 3 gün gazete çıkarmaya karar verdik. Bu sayede en azından kağıt masrafları ve diğer girdilerimizde biraz olsun tasarruf etme kararı aldık\'\' diye konuştu.

Küçükcicibıyık, yerel yayın yapan gazetelerin birçoğunun kapanabileceğini belirterek, \'\'Bu şekilde devam ederse, Türkiye genelinde yaklaşık 3 bin yerel gazete var, bunların yarısından çoğu 6 ay içerisinde kapanır\'\' dedi.



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