-KARAMAN'DA EĞİTİME KAR ENGELİ KARAMAN (A.A) - 09.03.2011 - Karaman'da ilköğretim ve orta dereceli okullarda yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürü Sebahaddin Altun yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildiğini söyledi. Karaman'ın il genelinde bugün okulların tatil edildiğini belirten Altun, ''Öğleden sonra Sayın Valimiz başkanlığında toplanıp bir değerlendirme yapacağız. Hava böyle devam ederse bu tatili uzatabiliriz'' dedi. Kent merkezinde kar kalınlığının 15 santimetreyi bulduğu bildirildi.