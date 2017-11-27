T24 LogoT24 Logo
Gündem

Karaman'da bıçaklı, sopalı kavga: 1 yaralı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da  yolda yürürken kimliği belirlenemeyen kişiler  tarafından bıçak ve sopalı saldırıya uğrayarak yaralanan Samet Gülen (20), ambulansla hastaneye kaldırıldı

27 Kasım 2017 14:23

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN\'da  yolda yürürken kimliği belirlenemeyen kişiler  tarafından bıçak ve sopalı saldırıya uğrayarak yaralanan Samet Gülen (20), ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay, bugün saat 09.30 sıralarında  Külhan mahallesi Kemal Kaynaş Caddesi\'nde meydana geldi. Vatani görevini yapan ve dağıtım izni nedeniyle memleketi Karaman\'da olan Samet Gülen, yolda yürüdüğü sırada, kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından bıçak ve sopalı saldırıya uğradı. Baş ve omuzundan aldığı darbelerle yaralanan Gülen, ambulansla Karaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Oğlunun yaralandığını duyunca hastaneye gelen anne Ayten Gülen, oğlu  ambulanstan indirildiği sırada fenalaştı. Anne Gülen\'e, sağlık görevlileri müdahalede bulundu. Polis, kaçan saldırganların kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MuammerDHA KARAMANGülenOlayKemal Kaynaş CaddesiVataniKaramanBaşKaraman Devlet HastanesiAyten GülenAnne GülenPolisFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24