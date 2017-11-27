Karaman'da bıçaklı, sopalı kavga: 1 yaralı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN\'da yolda yürürken kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından bıçak ve sopalı saldırıya uğrayarak yaralanan Samet Gülen (20), ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, bugün saat 09.30 sıralarında Külhan mahallesi Kemal Kaynaş Caddesi\'nde meydana geldi. Vatani görevini yapan ve dağıtım izni nedeniyle memleketi Karaman\'da olan Samet Gülen, yolda yürüdüğü sırada, kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından bıçak ve sopalı saldırıya uğradı. Baş ve omuzundan aldığı darbelerle yaralanan Gülen, ambulansla Karaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Oğlunun yaralandığını duyunca hastaneye gelen anne Ayten Gülen, oğlu ambulanstan indirildiği sırada fenalaştı. Anne Gülen\'e, sağlık görevlileri müdahalede bulundu. Polis, kaçan saldırganların kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.



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