Karaman ve Akman resmen sanık

T24 - Yardım paraları yolsuzluğuyla ilgili Deniz Feneri e.V davasında “asıl failler” olarak nitelenen Karaman ve Akman’la ilgili süreç tamamlanarak, kendilerine Almanya’dan tebligat gönderildi.

Deniz Feneri davasına bakan Frankfurt Mahkemesi’nin hakiminin, Kanal 7 Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman, eski RTÜK Başkanı Zahid Akman’a bir numaralı sanık olarak dava sürecinin başladığına ilişkin olarak resmen tebligat yaptığı bildirildi.

Almanya’nın Frankfurt eyaletinde sonuçlandırılan ilk Deniz Feneri e.V davasında, “asıl failler” olarak tanımlanan ancak haklarında dava açılması için Türkiye’den dosya beklenen Karaman ve Akman’a ilişkin adli süreç tamamlandı.



Tebligat ulaşınca dava

Frankfurt Mahkemesi’nde yeni bir Deniz Feneri davasının sanığı oldukları Karaman ve Akman ile diğer sanıklara tebliğ edildi. Frankfurt Mahkemesi Deniz Feneri Hakimi Wienz, internet haber sitesi Gazeteport’a şu açıklamayı yaptı:

“Frankfurt Mahkemesi’nde yeni bir Deniz Feneri davasının sanığı oldukları Zekeriya Karaman, Zahit Akman ve diğer sanıklara tebliği edildi. Tebligatımız ellerine ulaştı mı, bunu henüz bilmiyoruz. Tebligatın ellerine ulaşıp, ulaşmadığını ilgili görevli mesai arkadaşlarım sordum. Ancak onlar da tebligatın sanıkların ve avukatlarının ellerine ulaşıp ulaşmadığı konusunda bir bilgilerinin henüz olmadığını ifade ettiler.”

Wienz, sanıkların davadan kaçma ihtimallerine yönelik bir soru üzerine de “Bu konuda şu anda bir spekülasyon yapmak istemem. Önce bir durumu görelim” dedi.

Wienz “Almanya’da davaların resmen açılabilmesi için sanıklara tebligat yapılması gerekiyor. Şimdi sanıkların tebligatı aldıklarının bildirilmesini bekliyoruz. Tebligatın sanıklara ulaştığı bilgisinden sonra dava resmen açılacak” diye konuştu.

Frankfurt Savcılık Sözcüsü Doris Müller-Scheu da şu bilgileri verdi:

“Bu şahıslar hakkında Ankara’ya yöneltmiş olduğumuz adli yardım talebimize Ankara’dan yaz aylarında cevap geldi. Ancak Ankara’nın cevabı hem gecikmiş olduğu, hem de biz bu davayı Ankara’dan gelecek cevabı beklemek zorunda olmadan, elimizdeki bilgilerle açabileceğimize karar vererek, daha Ankara’dan dosya gelmeden önce dava açılması talebini Frankfurt Mahkemesi’ne sunmuştuk. Biz Ankara’dan hem bazı bilgilerin toplanmasını hem de şüphelilerin sorgulanmasını istemiştik. Bize yollanan dosyada bu konuda ne kadar bir yardım almış olduğumuz mahkeme sürecince belli olacak.”



Kara para aklama



Almanya’da 17 Eylül 2008’de sonuçlanan “Deniz Feneri e.V” bağış yolsuzluğuyla ilgili ikinci iddianamede Karaman, Akman ve diğer Kanal 7 yöneticileri İsmail Karahan ile Harun Kapıyoldaş’ın kara para aklama, dolandırıcılık ve emniyeti suistimal suçlarından yargılanmaları isteniyor.





Ankara’daki soruşturma hâlâ bitmedi



Almanya’daki Deniz Feneri e.V. derneğinin Türkiye’deki bağlantılarının araştırıldığı soruşturma 2008’den bu yana bitirilemedi. Frankfurt Yüksek Eyalet Mahkemesi, Almanya’da faaliyet gösteren Deniz Feneri e.V. derneğinin yardım için topladığı yaklaşık 18 milyon Euro’yu yasadışı yöntemlerle Türkiye’deki bazı şirket ve kişilere aktarıldığını tespit etmiş ve 3 kişiyi mahkûm etmişti. Türkiye’de yapılan suç duyurusu üzerine de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2008 yılında soruşturma başlatmıştı. Başsavcılık, soruşturma kapsamında eski Radyo ve Televizyon Kurulu (RTÜK) Başkanı Zahid Akman, Kanal 7 Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman, Kanal 7 Yönetim Kurulu üyeleri İsmail Karahan ve Mustafa Çelik ile şirket ortaklarından Harun Kapıyoldaş gibi isimlerin de aralarında bulunduğu 18 kişinin tüm mal varlıklarına tedbir koydurulmuştu.

