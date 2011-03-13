-KARAMAN: MAÇLARIMIZDA PUANLARI DÜŞÜNECEĞİZ KOCAELİ (A.A) - 12.03.2011 - Trabzonspor Kulübü Sportif Direktörü Ünal Karaman, ''Bundan sonraki müsabakalarda rakiplerimizin alacağı puanlardan daha ziyade kendi maçımıza bakıp, maçlarımızda puanları düşüneceğiz'' dedi. Karaman, Kasımpaşa'yı 1-0 yendikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, zor bir maç olacağını bildiklerini ifade ederek ''Karşımızda gerçekten direnç gösteren Kasımpaşa vardı. Golden sonra eğer ikinci golü bulabilseydik oyun biraz daha rahat geçebilirdi'' dedi. Stresli ortamlarda basit şekilde gollerin kaçabildiğini ifade eden Karaman, ''Buna rağmen gösterilen özveri ve mücadele ihtiyacımız olan 3 puanı bize getirdi'' dedi. Karaman, ''Yattara'nın ilk 11'de başlaması tribünlerin beklentisini karşılayabildi mi'' şeklinde soruya ''Tribünlerin beklentilerine değil, bizim beklentimize cevap vermesi önemli. Beklentilerimizi alacağımız kadar aldık'' diye yanıt verdi. ''Uzun zaman sonra forma giyen oyuncular vardı. Rakip Kasımpaşa olduğu için mi bu tercihi yaptınız'' sorusuna da Karaman, ''Bu derbi müsabakası olsaydı Burak ve Serkan'ı oynatabilecek miydik? Dolayısıyla biz maç ayırmıyoruz. Bizim için her maç çok önemli. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Kasımpaşa da öyle'' karşılığını verdi. Karaman, şunları söyledi: ''Haftaya oynayacağımız Gençlerbirliği maçı da aynı zorlukla geçecek. Kolay maç yok. Elimizdeki malzeme bu, sakat ve cezalı oyuncuları oynatma şansımız yok. Koşan, mücadele eden, saha içinde risk alan, her türlü psikolojik ortama kendisini hazırlayan ayakta kalacak. Biz bunları yapmaya gayret göstereceğiz. Bundan sonraki müsabakalarda rakiplerimizin alacağı puanlardan daha ziyade kendi maçımıza bakıp, maçlarımızda puanları düşüneceğiz.'' -YATTARA- Trabzonsporlu futbolcu Yattara ise ''Zor maç oldu. Önemli bir 3 puan kazandık'' dedi. ''İstekli olduğun anlarda inanılmaz katkı yapıyorsun, ama bu görev aldığın süre içinde çok az bölümü kaplıyor, bunu neden uzun sürece yaymıyorsun'' şeklinde soruya Yattara, ''Uzun süredir oynamıyordum. Bu maçta hocamız şans verdi inşallah devamlı oynayıp performansımı artıracağım. Çok şey vermek istiyorum, ama inşallah bir iki maçtan sonra kendime geleceğim'' yanıtını verdi. -KASIMPAŞA- Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa da maçın ilk 30 dakikasının istedikleri gibi gitmediğini ifade ederek, ''Trabzonspor orta sahasında doğru pozisyonları almazsan sıkıntı yaşarsın biz de ilk yarı 20-25 dakika sorun yaşadık'' dedi. İkinci devre oyunun tamamen şeklinin değiştiğini düşündüğünü belirten Çapa, şöyle konuştu: ''Daha çok isteyen, topu daha çok kendinde tutan taraftık. Bana göre maçın hakkı kesinlikle mağlubiyet değildi. Çok pozisyon olmasa da birkaç önemli pozisyonumuz vardı. Değerlendiremedik. 2 tane gözle görülür hatta biri yüzde 100 penaltı diyebileceğimiz pozisyon yakaladık, maalesef hakem vermedi. Son birkaç haftaya baktığımızda 3-4 maçta aynı şekilde mağlup olduk. Yaptığımız mücadele çocukların gösterdiği çabanın karşılığı bu olmamalı. Kimseden birşey beklemiyoruz, ama kimse bizim hakkımızı yemesin, herkes hak ettiği gibi mağlubiyet, galibiyet alsın. Böylesi daha hayırlı olur diye düşünüyorum.'' ''15 gün içinde 2 şampiyon adayı ile oynadınız, fark var mı'' sorusunu da ''Fark yok ikisinin de puanları aynıydı'' diye yanıtladı.