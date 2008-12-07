Karaman istifa etti

Ankaragücü Teknik Direktörü Ünal Karaman, 3-0 yenildikleri Galatasaray maçının ardından yönetim kurulu üyeleriyle yaptığı görüşme sonrasında istifa kararı aldığını açıkladı.



Karaman, Galatasaray karşısında talihsiz bir maç oynadıklarını belirterek, "Sonucun böyle olmasını istemezdik. Galatasaray, Avrupa Kupası maçından sonra buraya biraz daha moralli geldi. Üst üste gelen goller hiç beklemediğimiz anlarda oldu. Biz de çok pozisyona girdik. Bunları değerlendirebilseydik belki heyecanı daha çok olan bir maç yaşayabilirdik ama yapamadık" diye konuştu.



Karaman, maçtan sonra yönetim kurulu üyeleriyle görevi bırakma konusunda bir görüşme yaptıklarını vurgulayarak, "Bu maç Ankaragücü ile son maçımdı. Bundan sonra İnşallah güzel günler Ankaragücü'nün olur" dedi.



Ünal Karaman, istifa nedeninin sorulması üzerine, şunları söyledi:



"Ankaragücü camiasının bir arada olması gerekiyor. Alınan sonuçlara konan tepkiler doğru değil. Sonuçta burada terini son damlasına kadar akıtan futbolcular ve gecesini gündüzüne katan yöneticiler var. Gerçek Ankaragücü taraftarına asla kırgın değilim. Ama istenilen bütünlüğü bir türlü sağlayamadık. Bunu bireysel bir protesto olarak alabilirsiniz."

