Karaman ifade verdi

Kanal 7 Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman, Deniz Feneri davasından ceza alan Mehmet Gürhan'ın "yurtdışında tutuklu bulunduğu dönemde" kendisine verdiği genel vekaletnameye ilişkin ifade verdi.



Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcısı Fehmi Tosun tarafından sorgulanan Karaman, adliyeden ayrılırken soruları yanıtsız bıraktı. Savcılık, Mehmet Gürhan'ın, tutuklu bulunduğu sırada verdiği sahte vekaletnameye ilişkin olarak, İstanbul 10. Noteri İsmet Büyükkılıç hakkında, sahte evrak düzenlemek ve görevi suistimal suçlarından soruşturma açmıştı.



