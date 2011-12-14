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Spor

Karaman: ''Eleştirilerim TBMM'ye değil'' İSTANBUL (A.A)

14 Aralık 2011 23:18

-Karaman: ''Eleştirilerim TBMM'ye değil'' İSTANBUL (A.A) - 14.12.2011 - Teknik direktör Hikmet Karaman, bir panelde kendisine yöneltilen bir soru üzerine Kulüpler Birliği Vakfı'na yönelik sarf ettiği sözlerin farklı yönlere çekildiğini belirterek, ''Eleştirilerim kesinlikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) değil, Kulüpler Birliği'ne yöneliktir'' dedi.  Karaman yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi: ''Zonguldak Kara Elmas Üniversitesi'nde katıldığım bir panelde, bana yöneltilen bir soru üzerine, Kulüpler Birliği'ne yönelik sözlerim, farklı yönlere çekilerek, TBMM'yi eleştirdiğim şeklinde yorumlanmıştır. Futbol Ateşi programında da yaptığım açıklamalarda olduğu gibi, eleştirilerim kesinlikle TBMM'ye değil, Kulüpler Birliği'ne yöneliktir. Saygılarımla kamuoyuna duyururum.''

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