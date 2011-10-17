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Karaman cinayetinde karar İSTANBUL (A.A)

17 Ekim 2011 19:12

-Karaman cinayetinde karar İSTANBUL (A.A) - 17.10.2011 - Beyoğlu'nda Emir Karaman'ın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yargılanan 4 sanıktan 2'si 15'er yıl, biri 10 yıl biri de 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.  İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Murat Özkan ve Yağız Önal katıldı. Olay tarihinde 18 yaşından küçük olan davanın tutuksuz sanıkları O.Ç ile A.A ise duruşmaya gelmedi.  Duruşmada esas hakkındaki savunmaları yapılan sanıklardan Yağız Önal, ''Kasıtlı olarak yaptığım hiç bir şey yok. Tek söyleyeceğim şey yanlış yerde yanlış zamanda bulunmamdır'' diyerek beraatını talep etti.  Kararını açıklayan mahkeme heyeti,  Murat Özkan ve Yağız Önal'ı, ''haksız tahrik altında kasten insan öldürmek'' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Özkan ve Önal'ın cezasını eylemi haksız tahrik altında işlediklerini göz önüne alarak 18'er yıla çeviren mahkemem heyeti, sanıkların bu cezasını da duruşmalardaki olumlu hal ve tavırları nedeniyle 15'er yıla indirdi.  O.Ç'yi ''haksız tahrik altında kasten insan öldürmek'' suçundan olay tarihindeki yaşını da göz önüne alarak 10 yıl hapis cezasına mahkum eden mahkeme heyeti, A.A'nın da ''haksız tahrik altında kasten insan öldürmek suçuna yardım etmek'' eyleminden dolayı, olay tarihindeki yaşını da dikkate alarak 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Üniversite sınavlarına hazırlanan Emir Karaman (18), Kasımpaşa Stadı önünde 17 Nisan 2008 tarihinde çıkan bir kavgada bıçaklanarak ölürülmüş, olaya ''yan bakma'' tartışmasının neden olduğu öne sürülmüştü.

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