-KARAMAN: BEN MANİSASPOR'UN TEKNİK DİREKTÖRÜYÜM MANİSA (A.A) - 19.10.2010 - Manisaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Galatasaray'ın teknik direktörlüğüne kendisinin getirileceği iddialarına ilişkin, ''Galatasaray'ın başında bir teknik direktör var, ben de Manisaspor'un teknik direktörüyüm'' dedi. Beşiktaş'ı deplasmanda 3-2 yenmeyi başararak, haftayı 3 puanla kapatan Manisaspor, kendi sahasında Kasımpaşa ile yapacağı müsabakanın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Hikmet Karaman, gazetecilerin, Galatasaray'da teknik direktör Frank Rijkaard'ın görevine son verilerek, yerine kendisinin getirileceğine ve kulüp başkanı Adnan Polat'ın kendisiyle görüştüğüne ilişkin iddiaları sorması üzerine, bu konuya yorum getirmesinin doğru olmayacağını belirtti. Karaman, şöyle dedi: ''Bu konuyla ilgili benim dışımda, gerek medyanın, gerek kişilerin yapmış oldukları tartışmalarla ilgili benim bir yorum getirmem mümkün değil. Şu an Galatasaray'ın başında bir teknik direktör var. Ben de Manisaspor'un teknik direktörüyüm. Dolayısıyla bu konu ile ilgili hiçbir soruya yorum getirmem.'' Takımın durumuyla ilgili açıklamada da bulunan Karaman, başarılı sonuçların moral motivasyonlarını yükselttiğini belirterek, şunları kaydetti: ''Daha çok eksiklerimizin olduğunu oyuncularımla paylaşıyorum. Onları geliştirme yönünde zamana ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Tabi Beşiktaş'ı deplasmanda yenmek bir sükse yaptırıyor, ama oynadığımız uzatma bölümü ve son 6-7 dakikada futbol adına düştüğümüz zor durumu da görüyoruz. Yani burada neler yapmamız gerektiğini, ders çıkarmamız gerektiğini biliyoruz. Şu anda önümüzde bir Kasımpaşa maçı var. O maçta çok dikkatli olmak zorundayız. Çünkü rakibimizin geçen hafta Trabzonspor maçında almış olduğu sonuç var. Saygı duyulacak bir takım. Yılmaz Vural gibi çok önemli, deneyimli bir teknik adamın olduğu bir takım. Ona göre kendimizi hazırlamamız gerekir.''