Karaman, alacakları için Çaykur Rizespor'a haciz işlemi başlattı

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)

Teknik direktör Hikmet Karaman, eski takımı Çaykur Rizespor\'a karşı 200 bin dolar alacağı nedeniyle haciz işlemi başlattı.

Konuyla ilgili Çaykur Rizespor Kulübü\'nden yapılan yazılı açıklama bugüne kadar tüm ödemeleri vaktinde yapılan Hikmet Karaman’ın alacağı olan 200 bin dolar için öteleme talebine rağmen ilk kez gecikme yaşandığı bir süreçte anında haciz işlemi başlattığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

\"Çaykur Rizespor, Hikmet Karaman’a 3 yılda ödemiş olduğu 14 milyon 500 bin lira haricinde kalan 300 bin dolar ve 79 bin 214 Euro için 4 ayrı çek vermiştir. Rizelilere ve Çaykur Rizespor’a büyük sevgisi olduğunu düşündüğümüz Hikmet Karaman’a 26 Ocak 2018 tarihinde iadeli taahhütlü bir mektup göndererek ülkemizdeki kulüplerin içinde bulunduğu duruma istinaden ödeme tarihi henüz gelmemiş olan çeklerin yeniden yapılandırılması talep edildi. 1 Şubat 2018 tarihinde kulübümüzün mektubunu teslim alan Hikmet Karaman aradan geçen 2 ay 11 gün sonrasında mektuba cevap olarak haciz uygulaması başlatmıştır. Her fırsatta Rizespor’u ve Rizelileri çok sevdiğini vurgulayan Hikmet Karaman’ın şampiyonluk için kritik bir virajdayken haciz işlemi başlatmasının sevgi göstergesi olarak algılanamayacağı aşikardır.”

\"KARAMAN DÖNEMİNDEKİ HESAPLAR İNCELENECEK\"

Hikmet Karaman\'ın Rizespor’da görev yaptığı süre içerisinde kulübün ciddi bir borç altına girmesinde büyük pay sahibi olduğu belirtilen açıklamada, \"Hikmet Karaman’ın iki ayrı çekten oluşan 200 bin Dolarlık alacağı için haciz başlatması sadece Rizespor’un değil aynı zamanda bu Türk futbolunun içinde bulunduğu soruna örnek teşkil etmektedir. 13 Nisan Cuma günü başlatılan haciz işlemi sonrası kulübümüz kanuni süreci başlatılmış ve karşı dava sürecine girilmiştir. Hikmet Karaman dönemine ilişkin tüm çalışma ve hesaplar detaylıca incelenip kamuoyu ile paylaşılacaktır. Taraftarlarımız bilsinler ki bugüne kadar gereken her şeyi yapan Çaykur Rizespor Kulübü başkanı ve yönetim kurulu, sorumluluklarının farkında olup görevinin başındadır. Bu açıklama haciz konusunun sosyal medyada gündem olması nedeniyle hazırlanmış olup kamuoyunu bilgilendirmek amacı taşımaktadır. Başkalarının hedefi kaos yaratmak olsa da Çaykur Rizespor’un tek hedefi Süper Lig\'dir. Kamuoyunun takdirlerine saygıyla duyurulur.”

FOTOĞRAFLI