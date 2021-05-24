Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarına ilişkin olarak yetkililerin sessiz kaldığının altını çizdi. Karamollaoğlu, "İçişleri Bakanı Soylu istifa etmezse Cumhurbaşkanı azletsin, soruşturacak hâkim ve savcılara ek güvence verilsin" düşüncesini dile getirdi.

Karamollaoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Son günlerde kamuoyuna yansıyan vahim iddialar hakkında maalesef, yetkililer ve ilgililer tarafından toplumun beklediği cevap ve adımlar hâlâ atılmamıştır. Bu tür ciddi iddialara karşı atılacak etkin adımlarla, haksız yere itham edilenlerin aklanarak itibarlarının zedelenmesinin önüne geçileceği gibi; suç işleyenlerin de adalet önüne çıkarılarak cezalandırılması, toplumun adalete olan inancını da pekiştirecektir. Bu itibarla aşağıdaki adımların derhal atılması gerekmektedir." ifadesini kullandı.

Atılması gereken 6 adımı sıralayan Karamollaoğlu şunları kaydetti:

"Bu çerçevede;

1-)İddialar kapsamında başta İçişleri Bakanı olmak üzere, söz konusu tüm isimler istifa etmeli ve yargı süreci ivedilikle başlatılmalıdır.

2-) İstifa etmemeleri halinde ise, Cumhurbaşkanı tarafından bu kişiler derhal görevlerinden alınmalıdır.

3-) Soruşturmaları yürütecek savcı ve hâkimlere mesleki güvencelerinin yanında, görev yeri ve görev konuları için de ayrıca güvence garantisi sağlanmalıdır.

4-) Devlet Denetleme Kurulu görevlendirilerek; araştırma, inceleme ve soruşturma süreçleri başlatılmalıdır.

5-) Ayrıca TBMM’nde de bir araştırma komisyonu kurulmalıdır.

6-) Basın yayın organlarında, bu iddialarla ilgili açılacak soruşturma ve tahkikatın şeffaf bir biçimde yer alabilmesini sağlayacak güvencenin açıkça verilmesi gerekmektedir.

Bu sürecin güvenilirliğini sağlayabilmek için, bu sayılan maddelerin eksiksiz ve bir an evvel yerine getirilmesi elzemdir. Aksi halde; bahse konu olan hiç kimse, hem kamuoyu vicdanında hem de tarih huzurunda kirli bir dönemin aktörleri olarak anılmaktan kendisini kurtaramayacaktır!"

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