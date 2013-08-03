Karaloğlu: Çözüm süreci yatırım demek, iş aş demek

Van Valisi Münir Karaloğlu, "Türkiye'de oluşan huzur ortamına halk olarak destek vermezsek çatışma ortamından beslenenler bu huzur ortamını bozmak ister" dedi.

Bahçesaray ilçesindeki iftar yemeğine katılan Vali Karaloğlu, burada yaptığı konuşmada, ilçede son 4 yılda yapılan yatırımlara değindi.

Çözüm sürecinin başlamasının ardından kentte yatırımların hız kazandığını vurgulayan Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Bu süreç sadece huzur demek değil, bu süreç aynı zamanda iş demek, aş demektir. Huzur ortamı olan bölgelere yatırım gerçekleşir, huzur olmayan yerde yatırım olmaz, yatırım olmayan yerde de iş, aş olmaz. Buna bağlı olarak da gençlerimiz gurbete gitmek, doğduğu toprakları terketmek zorunda kalır. Biz bu topraklarda doğan çocuklarımıza bu topraklarda iş imkanı sunmak istiyoruz. Bunun anahtarı da huzurdur."

Son altı aydır ülkede "Milli Birlik ve Beraberlik" Projesi kapsamında yürütülen çalışmalarla kan ve gözyaşının durduğunu, huzur ortamı oluştuğunu öne süren Karaloğlu, "Türkiye'de oluşturulan bu huzur ortamına sahip çıkmamız ve destek vermemiz gerekir. Türkiye'de oluşan huzur ortamına halk olarak destek vermezsek çatışma ortamından beslenenler bu huzur ortamını bozmak ister. Eğer halk olarak, bu topraklarda yaşayanlar olarak bu sürece destek verirsek kimse bu huzur ortamını bozamaz" ifadelerini kullandı.

Karaloğlu ve beraberindekiler ilçe halkı ile iftar yemeği yedikten sonra ilçe merkezindeki bir çay bahçesinde vatandaşlarla sohbet etti.