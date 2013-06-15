Karakurt: Bayrakları sallayın ki CNN International görsün

Miting öncesinde alandaki AKP’lileri coşturmak için konuşan sunucu Orhan Karakurt Gezi eylemleri boyunca canlı yayın yaptığı için eleştirilen CNN International'a gönderme yaptı: “Bayrakları sallayın CNN International görsün.Taksim alanında provokatörlük yapan arkadaşlara el sallayalım buradan. Biz Recep Tayyip Erdoğan ile yürümeye devam edeceğiz. Ankara duysun, Taksim duysun, tüm Türkiye duysun. Yanıbaşımızda Suriye’de yüzbinlerce insan ölürken, Taksim Meydanı'nda 9 saat savaş muhabirleriyle canlı yayın yapanlar duysun. Dünyanın başka yerindeki toplumsal olaylara gözlerini kapayanlar, bu insanlar bu oyuna gelmez.”