T24 LogoT24 Logo
Gündem

Karakurt: Bayrakları sallayın ki CNN International görsün

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Sincan'da yapmakta olduğu miting öncesi konuşan sunucu Orhan Karakurt, Gezi eylemlerini canlı yayınlayan CNN International’ı eleştirdi.

15 Haziran 2013 21:06

Miting öncesinde alandaki AKP’lileri coşturmak için konuşan sunucu Orhan Karakurt Gezi eylemleri boyunca canlı yayın yaptığı için eleştirilen CNN International'a gönderme yaptı: “Bayrakları sallayın CNN International görsün.Taksim alanında provokatörlük yapan arkadaşlara el sallayalım buradan. Biz Recep Tayyip Erdoğan ile yürümeye devam edeceğiz. Ankara duysun, Taksim duysun, tüm Türkiye duysun. Yanıbaşımızda Suriye’de yüzbinlerce insan ölürken, Taksim Meydanı'nda  9 saat savaş muhabirleriyle canlı yayın yapanlar duysun. Dünyanın başka yerindeki toplumsal olaylara gözlerini kapayanlar, bu insanlar bu oyuna gelmez.”
 

ETİKETLER

sincanakpmitingerdoğanorhan karakurt

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24