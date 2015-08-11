Karakulak Jandarma Karakolu'na 8 gün sonra ikinci saldırı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Karabulak Jandarma Karakolu'na 8 gün önce 2 ton patlayıcı ile yapılan bombalı saldırı sonrası, dün gece 2'nci kez saldırı düzenlendi. Açılan taciz ateşine nöbet tutan askerlerin karşılık vermesi üzerine teröristler kaçtı.

Ağrı Doğubayazıt'a 15 kilometre uzaklıktaki Iğdır karayolu kenarında bulunan Karabulak Köyü Jandarma Karakolu'na 2 Ağustos günü saat 03.00'te 2 ton patlayıcı madde yüklü traktörle intihar saldırısı düzenlenmişti.

Saldırıda, nöbetçi jandarma erleri Medet Mat ve Mansur Cengiz şehit olmuş, yatakhanede uyuyan 31 asker de yaralanmıştı.

Bombalı saldırı sonrası hasar gören karakol tamiratı devam ederken, PKK'lı olduğu öne sürülen saldırganlar tarafından dün gece saat 21.30 sıralarında ikinci kez ateş açıldı.

Karakola açılan taciz ateşine nöbet tutan askerler anında karşılık verdi.

Varto'da çatışma

Bu arada, Muş'un Varto ilçesinde, eylem hazırlığındaki PKK'lılarla çıkan çatışmada 1 saldırgan öldürüldü.

Gece saatlerinde ilçede devriye görevi yapmakta olan özel harekat ekipleri, Varto-Muş yolunda, uzun namlulu silahlarla, eylem hazırlığındaki saldırganlarla karşılaştı. Ekiplerin uyarısına ateşle karşılık veren saldırganlarla, polis ekipleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada, 1 saldırgan ölü geçirildi.

Hakkari'nin Bulak Mahallesi'ndeki 50. Yıl Polis lojmanlarına, el yapımı bomba ile saldırı düzenlendi. Saldırıda ölen ya da yaralanan almazken, bölgede operasyon başlatıldı

İki saldırgan yakalandı

Bingöl merkeze bağlı Elmalı köyü kırsalında da, eylem hazırlığındaki bir grup PKK'lı ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada biri yaralı iki saldırgan yakalandı.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, saat 23.00 sıralarında merkez Elmalı köyü kırsalında bir grup PKK mensubu ile sıcak temas sağlandı. Açıklamada, güvenlik güçlerinin "teslim ol" çağrılarına ateşle karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada biri yaralı iki saldırganın sağ olarak etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Çatışmanın yaşandığı saatlerde başka bir grup saldırganın, Ilıcalar Jandarma Karakolu'na roket ve uzun namlulu silahlarla saldırdığı, güvenlik güçlerinin anında karşılık vermesi üzerine grubun bölgeden uzaklaştığı ifade edildi. Sağ olarak yakalanan saldırganların sorgularının ve bölgedeki geniş çaplı operasyonun devam ettiği kaydedildi.