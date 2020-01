Karakoyunlu Türkmenleri, gelenekleri yaşatmak için ok atıp, at binmeyi öğretiyor

Orhan AŞAN- Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN\'ın Erciş ilçesinde bulunan Karakoyunlu Türkmenleri Derneği, 100 yıllık geleneğin devamı için \'Atçı Okçuluğu\' eğitimi başlattı. Dernek Başkanı İzzet Şevketoğlu, geleneklere bağlılık göstermek için böyle bir eğitim başlattıklarını söyledi.

Erciş\'te bulunan Karakoyunlu Türkmenleri Derneği, yüzyıllık geleneğin devamı için ‘Atçı Okçuluğu’ eğitimi başlattı. Erciş İlçesi\'ndeki Deliçay balık bendinin yakınındaki alanda verilen \'Atçı Okçuluğu\' eğitimi ile yüzyıllardan bu yana süren Türk - Orta Asya geleneğinin canlı kalması hedeflendi. Karakoyunlu Türkmenleri Dernek Başkanı Başkanı İzzet Şevketoğlu, geleneklere bağlılık göstermek için bu eğitimi başlattıklarını, gelenlere önce ata binmeyi, ardından da at üzerinde ok atmayı öğreteceklerini söyledi. Şevketoğlu, şöyle konuştu:

\"Türk milletine büyük fetihler yaşatmaya sebep olan, büyük yurtlara ele geçirmemize ve büyük savaşlar kazanmamıza neden olan, dünya milletleri içinde en iyi silah olarak kullandığımız oku, gençlere öğretiyoruz. Bu çağda yeni nesillere daha güzel aktarmak, öğretebilmek için bu muhteşem Türk silahını oku öğretmek istiyoruz. Çocuklara ok öğretilmesine dair Peygamber Efendimizin hadisi vardır. Peygamberimizin hadisini uygulamak törelerimize, geleneklerimize bağlılığımızı sürdürebilmek için Erciş\'te \'Atçı Okçuluğu\' eğitimini başlattık. İnşallah başarıya ulaşacağız. Gelen arkadaşlara önce at binmeyi, sonra da yaya olarak okçuluğu öğretiyoruz. En sonunda ikisini bütünleştirerek atçı okçuluğu öğretiyoruz. Bu biraz zorlu ve meşakkatli bir iştir, ama çok keyifli bir iştir. Çünkü bu bizim genimizde var.\"

Atçı okçuluğunu eğitimini nesillerin bilmesi için yaptıklarını ifade eden Şevketoğlu, eğitime gelen kişilere önce at binmeyi, sonra da yayan olarak okçuluğu öğrettiklerini söyledi. Şevketoğlu\'nun yarış atı üzerinde ok atıp, hedefi vurması ise dikkat çekti.

