Karaköy'deki dev uçak gemisi hangi ülkeye ait?

Albay Aller, 29 Mayıs'ta Karaköy Limanı'na demirleyen İspanya Deniz Kuvvetlerine bağlı uçak gemisinde düzenlediği basın toplantısında, geminin geçen Eylül ayında hizmete girdiğini söyledi.Geminin 4 temel fonksiyonu bulunduğunu, her şeyden önce bir çıkarma gemisi olduğunu ve deniz operasyonlarında görevlendirildiğini belirten Aller, şunları kaydetti:“İkinci görevi ise çok uzak denizlerde gerçekleştirilen birtakım operasyonlarda destek sağlamak. Özellikle orduya gerekli her türlü materyalin, tankın ulaştırılmasında görevli bir gemi. Geminin üçüncü misyonu da özellikle uçaklara alternatif bir platform sağlamasıdır. Her türlü iniş ve kalkışlar bu gemi üzerinden yapılabiliyor. Son olarak da insani yardım operasyonlarında bu gemiyi kullanıyoruz. Geminin çok ciddi bir taşıma kapasitesi var. Bu kapasiteyi kullanarak insani yardım operasyonlarında her türlü yardım ve erzakı taşıyabiliyoruz. Gemimizde çok büyük bir hastane bulunuyor. O yüzden insani yardım operasyonlarında kullanılmaya çok uygun. İster deprem olsun, ister diğer afetler olsun bu gemiyi kullanabiliyoruz.”Albay Aller, İspanya donanmasında bu geminin türünün ilk örneği olduğunu, bunun gibi 3 geminin daha üretim aşamasında olduğunu, üretim aşamasındaki 2 geminin Avustralya donanmasında kullanılacağını belirterek, “Şu ana kadar İspanya donanmasında bulunan en büyük gemi. Çok fonksiyonlu bir gemi ve içinde bulunduğumuz yüzyılın ihtiyaçlarını karşılayacak, önümüzdeki 40 yılın zorluklarının üstesinden gelebilecek şekilde tasarlandı” diye konuştu.İstanbul'da bulunmaktan son derece mutlu olduklarını aktaran Aller, tarihi olarak çok büyük bir öneme sahip olan İstanbul'un çok büyük ve modern bir kent olduğunu kaydetti.İspanya'nın Türkiye ile mükemmel ilişkileri olduğunu vurgulayan Aller, sözlerini şöyle sürdürdü:“Hem Türkiye, hem de Türkiye halkıyla çok yakın bir ilişkisi var. Aynı zamanda İspanya donanmasını da burada mutlaka ifade etmek gerekiyor. Çünkü her iki ülke de NATO üyesi. İspanya donanmasının da Türkiye ile yakın bir ilişkisi var. Ümit ediyoruz ki bu ziyaretimiz, her 2 ülke arasındaki bağları daha da güçlendirecek. Ziyaretimizin amacı her şeyden önce eğitim. Bu gemi, şu anda hizmetinin birinci yılında ve bizim garanti süresi adını verdiğimiz bir süre var. Bu süre zarfındaki bütün sistemleri tek tek kontrol ediyoruz. Gerek motorlarını, gerekse diğer fonksiyonlarını kontrol ediyoruz. Bunun için asıl lojistik üssümüz olan merkezden 1,5 ay kadar uzak kalarak, geminin bütün fonksiyonlarını test ediyoruz. Buna da aslında dayanıklılık ziyareti adını veriyoruz. Bu ziyaret kapsamında İstanbul'da bulunuyoruz.”Atlantik Okyanusu'na, Kanarya Adaları'na ve Fransa'ya gittiklerini anlatan Aller, İstanbul'dan kuzey Afrika'ya geçeceklerini, daha sonra İspanya'ya döneceklerini bildirdi.İstanbul'a gelebilmek için 5-6 günlük uzun bir seyahat yaptıklarını anlatan Aller, Doğu Akdeniz Bölgesi'nde en favori limanlarının İstanbul olduğunu, bu nedenle burayı tercih ettiklerini vurguladı.Kaptan Aller, “Her şeyden önce İstanbul turistik bir yer. Çok güzel gezilebilecek tarihi yerler var. Aynı zamanda insanlar çok sıcak ve burası çok güvenli bir ülke. Hatta bizim mürettebatımız da çalışanların eşleri de zaman zaman uçağa binip buraya gelebiliyor. Gerçekten favori bir yer” diye konuştu.Gemi Kontrol Amiri Binbaşı Manuel Calvar da “L-61 Juan Carlos I”in en büyük İspanya gemisi olduğunu, enerji santrali olarak da kullanılabildiğini kaydetti.Binbaşı Calvar, geminin 3 farklı motorunun olduğunu, sistemin kendi içinde beslenebildiğini ve desteklenebildiğini aktardı.Gemide 4 adet uçağın iniş yapabileceği bir güvertenin olduğunu söyleyen Calvar, “Geminin personel kapasitesi 1425 civarında. Tabii ki yaptığımız işin doğası gereği, bazen daha çok hava mürettebatı ya da kara kuvvetleri burada olabiliyor. Bizim için en önemli misyon, insani yardım operasyonları. Bu misyonumuz 2 temele dayanıyor. Bunlar, gemideki ulaştırma kapasitesinin yüksek olması ve hastanenin bulunmasıdır.”Binbaşı Calvar, İstanbul'da son dayanıklılık testlerini yaptıklarını ve Kasım ayında gemiyle ilgili olarak operasyonel bir değerlendirme yapacaklarını dile getirdi.Kaptan Aller, daha sonra basın mensuplarına gemiyi gezdirdi. Uçak gemisi “L-61 Juan Carlos I”, yarın Karaköy Limanı'ndan ayrılacak.