Karaköy'de turistlere hamamda taciz iddiası

İstanbul Karaköy'de iki Fransız kadın turist, erkek arkadaşları ile gittikleri hamamda ayrı bir bölüme alınarak taciz edildiklerini öne sürerek, konuyu sosyal medyadan duyurdu ve şüpheliler hakkında şikayetçi oldu.

DHA'nın haberine göre, 2 gün önce Tersane Caddesi’ndeki bir hamamda yaşanan olayda, Fransız turistlere kapıda hamamın karma olduğu söylenince, erkek arkadaşları ile içeriye girdiler. Ancak daha sonra kadınlar, erkek arkadaşlarından ayrılıp, başka bir bölüme alındı.



Turistlerin iddiasına göre, burada dört erkek masaj yapmak bahanesiyle kendilerini iç çamaşırlarına kadar soydu. Kadınlar, sinirlenmelerine rağmen, daha önce hamam deneyimi yaşamadıkları için, başlarına gelenlere bir anlam veremedi. Olayı daha sonra Türk arkadaşlarına anlatan ve Türk hamamı ile ilgili internetteki blogları okuyan kadınlar, taciz edildiklerini anladı.

4 kişi gözaltına alındı

2 Fransız kadın, olayı sosyal medya üzerinden duyurdu. Bunun üzerine, turistler ve İstanbul’da yaşayan yabancılardan oluşan 20 kişilik grup saat 17.00’de basın açıklaması yapmak üzere hamamın önünde toplandı. İşletmecinin polislerle birlikte içeriye aldığı 2 kadın, kendilerini taciz ettiklerini iddia ettikleri 4 erkeği teşhis ettiler. Kadınlar, polise şikayetçi oldular. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri de 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Hamamın duvarına 'burada taciz var' yazdılar

Hamamın önünde toplanan gruptan biri, duvara "Burada taciz var diye yazdı. Bina önüne çıkan işletmeci ile grup arasında tartışma yaşandı. Sinirlenen işletmeci, "Ben 78 yaşındayım. 50 senedir buradayım. Böyle bir şey olmadı. Olmaz da dedi. Tepki gösteren bir kadın ise, "Taciz eden kişi size anlatacak mı Güzel güzel saklanarak, örtüşerek yapıyor. Size gelecek, ben bu kadınları taciz ediyorum mu diyecek diye cevap verdi.

Grup adına hamamın önünde açıklama yapan Fulya Dağlı da, "Taciz eden 4 kişiyi tespit ettik. Yüz yüze tespit ettik. İki gün önce iki turist kadının burada taciz edilmesi üzerine biz buraya geldik. İki gün önce burada yaşananlar ne münferit bir olaydır ne de bir kazadır. Sistematik bir şekilde yabancı kadınlara, Erasmuslu kadınlara uygulanan tacizin, tecavüzün, şiddetin bir parçasıdır. Bizler kadınlar olarak her zaman onların yanında olacağız. Kadın dayanışmasını yükselteceğiz ve bunun gibi peşlerini bırakmayacağız dedi.

Bu arada, cinsel taciz suçlaması ile polis merkezine götürülen 4 şüphelinin, "Bu insanları daha önce görmedik. Bizim müşterimiz değiller dedikleri belirtildi.