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Karaköy'de led imalathanesinde patlama sonucu yangın çıktı

İBB ve İGDAŞ patlamanın doğalgazdan kaynaklanmadığını açıkladı

26 Aralık 2017 21:04

Karaköy Bankalar Caddesi'nde 7 katlı Seven Han'ın 5'inci katında saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Patlama sonucu çıktığı öne sürülen yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Öte yandan, yangının çıktığı işyerinin LED ışık pilleri imalathanesi olduğu, adı bilinmeyen işyeri sahibinin kimsenin olmadığı sırada kapıyı açıp içeri girdiği, ardından bir anda patlama olduğu ve patlamanın ardından yangın çıktığı öğrenildi. İş yeri sahibinin dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldığı da öğrenildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ilk anda iddia edilenin aksine patlamanın doğalgaz kaynaklı olmadığını açıkladı. 

Patlamaya ilişkin İBB'den yapılan açıklama şöyle:

Bugün akşam saatlerinde Beyoğlu, Bereketzade Mahallesi, Okçu Musa Caddesi 28 numarada bulunan binanın 5. katında meydana gelen patlamanın, doğalgaz kaynaklı olmadığı tespit edilmiştir. Söz konusu patlamanın olduğu işyerinde doğalgaz tesisatı ve kullanımı yoktur. Patlama nedeni araştırılıyor.

İGDAŞ: Doğalgaz değil

İGDAŞ'tan yapılan açıklamada da, "Bugün akşam saatlerinde Beyoğlu, Bereketzade Mahallesi, Okçu Musa Caddesi 28 numarada bulunan binanın 5. katında meydana gelen patlamanın,  doğalgaz kaynaklı olmadığı tespit edilmiştir. Söz konusu patlamanın olduğu işyerinde doğalgaz tesisatı ve kullanımı yoktur. Bununla birlikte, İGDAŞ Doğalgaz Acil Ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, patlamanın olduğu işyeri, bina ve çevresinde yapılan ölçümlerde herhangi bir doğalgaz kaçağına rastlanmamıştır. Olayın kesin nedeni, yapılacak adli soruşturma sonucunda netlik kazanacaktır. "denildi.

 

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