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Karaköy'de iş merkezinde yangın; Mahsur kalanlar kurtarıldı

Hasan YILDIRIM - Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA) Karaköy'de bir 6 katlı iş merkezinin ikinci katında yangın çıktı

08 Ocak 2018 16:40

Hasan YILDIRIM - Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA) Karaköy\'de bir 6 katlı iş merkezinin ikinci katında yangın çıktı. Yangın nedeniyle iş merkezini dumanlar kapladı. Üst katlarda mahsur kalanları itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla kurtardı.

Karaköy, Necatibey Caddesi üzerinde bulunan bir iş merkezinin 2. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. 

Dumanlar iş merkezini kapladı. Yangını fark edenler durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye bir yandan alevlere müdahale ederken bir yandan da üst katlarda mahsur kalanları kurtardı. 3 kişi itfaiye merdiveni yardımıyla binadan tahliye edildi. 

İş merkezi çalışanı Nuri Kaya \"İkinci katı birden siyah dumanlar sardı. Ne olduğunu anlamadım. Çalışanlar kendi imkanları ile aşağıya indi. Bazıları da panik yaptı. Panik yapanları itfaiye ekipleri kurtardı\" dedi.

Yangın nedeniyle bir süre kapatılan Necatibey Caddesi itfaiye ekiplerinin çalışmasını tamamlamasının ardından yeniden trafiğe açıldı.İtfaiye yangının çıkış nedenini araştırıyor.

(FOTOĞRAF)

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