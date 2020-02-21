Karaköy'de üniversite öğrencisini darp eden kadına 2 yıl 9 ay hapis cezası verildi

Karaköy'de bir üniversite öğrencisini darp eden Semahat Y.'ye 4 ayrı suçtan toplamda 2 yıl 9 ay 17 gün hapis cezası verildi. Mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

İstanbul Karaköy'de bir kadını darp etmesi sonrası gözaltına alınan Semahat Y., ‘Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ettiği’ gerekçesiyle tutuklanmıştı. Arkadaşının yanında saldırıya uğrayan genç kadın, ifadesinde başörtülü olduğu için saldırıya uğradığını söylemişti.

Semahat Y'ye 4 farklı suçtan toplamda 2 yıl 9 ay 17 gün hapis cezası verildi. Mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.