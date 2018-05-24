Karaköy İskelesi 10 yıl sonra yerine konuldu

Şiddetli lodos nedeniyle 2008 yılında sulara gömülen Karaköy İskelesi’nin yerine yapılan yeni iskele sabah saatlerinde Karaköy’e getirildi.

Hürriyet'ten Fırat Alkaç'ın haberine göre, iskele gece saat 02.30'da 4 römorkör tarafından çekildi. Geçiş işlemleri sırasında Haliç üzerindeki köprüler açıldı. Yeni iskele05.00 sıralarında Karaköy’deki yerine yerleştirildi. Yeni iskelenin % 90’nının tamamlandığını belirten görevliler “İskelenin iç kısmında eksiklikler var. İstanbulkart gişeleri, kafeterya bölümü ve bazı dekorasyonlar tamamlanıyor. İskele iki kat olacak. İlk katta yolcular inip binecek. Üst katında ise kafeterya bulunuyor.

Yolcular üst kata çıktığında tarihi yarımadayı karşılarında görecek. Ayrıca kafeterya kitap-kafe olarak tasarlandı. Üst katımızda kitaplık da bulunacak. Engelli vatandaş için asansörlerde yapıldı” dedi. Yeni iskelenin ay sonunda açılması planlanıyor. Yeni iskele açılana kadar bitişiğindeki eski iskele aktif olacak.

Tuzla Tersanesi’nde yapılan Şehir Hatları’nın yeni iskelesi 81 metre boyunda, 27.6 metre eninde, 3.5 metre yüksekliği tasarlandı. Yüzer iskelenin ana güverteden çatıya olan yüksekliği 7.5 metre. 1 milyon liraya mal olan yeni Karaköy İskelesi'nin yapımında, eski iskelenin formu kullanıldı.

İskele yapısının şehrin denizden siluetine yapacağı etkiyi minimum seviyede tutmak amacıyla, proje, denize doğru düşey olarak uzayan bir iskele şeklinde tasarlandı. İstanbul II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararıyla onaylı iskele binasının önünde, yolcuları karşılamak için geniş saçaklı sundurma alanı oluşturuldu. Bu alana otomatik satış makineleri konuldu. Güvenlik ve bilet satış gişesinin de yer aldığı, turnikelere kadar olan alan, serbest dolaşım bölgesi olarak ayrıldı.

Yolcular, sağ ve sol tarafta yer alan merdiven ve asansör aracılığıyla asma katlara ulaşılabilecek. İskelenin uç tarafında yer alan kitap-kafeteryaya ulaşan sanat köprüsünde geçici sergi imkânı olacak. Turnikelerden geçtikten sonraki ana holü ise yolcular kullanacak. Platforma önden ve yandan yanaşan gemilere ayrı kapılardan ulaşılabilecek. Yeni Karaköy İskelesi, aynı anda 3 geminin yolcu indirip bindireceği şekilde dizayn edildi. Birer adet gemi yana, bir adet gemi de kafadan iskeleye yanaşabilecek. Aynı anda 10 gemi, emniyetli şekilde park halinde bağlanabilecek. Su geçirmez perdelerle yapılan toplam 22 adet tank yardımıyla, parklanma işlemi maksimum emniyetli hale getirildi.

Tanklarda su seviyesini gösteren alarm sistemi ve elektrik kesintisi olduğunda 2 adet jeneratör bulunuyor. İskelede günlük ortalama 15 bin yolcu taşınması planlanıyor.