Karaköprü Belediyespor-Kilis Belediyespor: 1-0 (Ziraat Türkiye Kupası)

Uğur BUDAK/ŞANLIURFA,(DHA)

STAT: Şanlıurfa GAP Stadyumu

HAKEMLER: Metehan Alpat (xxx), Mehmet Saldıraner (xxx), Yasin Kılıç (xxx)

KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR: Lokman (xxx)- Gökhan (xx), Berkay (xx), Alican (x) (Dk.24 Yeldar xx), Metehan (xxx) (Dk.108 Hakan x), Mehmet Sayan (xx), Ahmet (x) (Dk.62 Mehmet Kesik x), Bilal (xx), Alper (xx), Reha (x), Fatih (xx)

KİLİS BELEDİYESPOR: Fatih (xx)- Mehmet Uğur (xx), Mehmet Gökdeniz (x), Deniz (x), Samet (xx) (Dk.76 Harun x), Nevres (xx), Emre (xx) (Dk.87 Çetin x), Coşkun (xx), Furkan (xx), Cengiz (xx) (Dk.Ahmet x), Emrah (xx)

GOL: Dk.95 Metehan (Karaköprü Belediyespor)

KIRMIZI KART: Dk.101 Fatih (Karaköprü Belediyespor), Dk.57 Deniz (Kilis Belediyespor)

SARI KARTLAR: Bilal, Reha, Mehmet Kesik (Karaköprü Belediyespor), Emrah, Ahmet, Coşkun (Kilis Belediyespor)

ZİRAAT Türkiye Kupası 1\'inci Tur maçında Karaköprü Belediyespor, sahasında karşılaştığı Kilis Belediyespor ile normal sürede 0-0 berabere kaldı. Ev sahibi takım, uzatma bölümünde Metehan\'ın golüyle karşılaşmayı 1-0 kazanıp tur atladı.

33\'üncü dakikada Mehmet Uğur, ceza alanında Yeldar’ı düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Ahmet’in kullandığı penaltı atışında top kaleci Fatih\'te kaldı.

57\'nci dakikada rakibine sert müdahalede bulunan Deniz, hakem tarafından ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

95\'inci dakikada topla buluşan Metehan\'ın kale önündeki düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

101\'inci dakikada Fatih, rakip futbolcuyla girdiği tartışmanın ardından hakem tarafından kırmızı kartla cezalandırılıp oyun dışı kaldı.

Karşılaşma ev sahibi takım Karaköprü Belediyespor’un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



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