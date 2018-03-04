Karaköprü Belediyespor-Cizrespor 2-1

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)

STAT: Şanlıurfa GAP Stadyumu

HAKEMLER: Özcan Bileyci (xxx), Can Öztekin (xxx), Ozan Bekar (xxx)

KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR: Ebubekir (xxx) - Berkay (xx), Alican (xxx) (Dk.90 Cemal), Metahan (xxx), Ahmet Bugruhan (x) (Dk.80 Yeldar x), Fatih (xxx), Bilal (x), Alper (xxx), Hakan (xxx), Oğuzhan (xxx), Mehmet (xxx)

CİZRESPOR: Burak (xxx) – Evren (xxx), Gökhan (xxx), Şamil (x) (Dk.69 Hakan x), Hurşut (xxx), Muhammet Ali (xxx), Erhan (xxx), Emrah (xx), Özer (xxx), Vedat (xxx), İsmail (x) (Dk.80 Yunus x)

GOLLER: Dk. 25 (P) Alican, Dk. 33 Alper, (Karaköprü Belediyespor), Dk. 42 Gökhan , (Cizrespor)

SARI KARTLAR: Oğuzhan Bilal (Karaköprü Belediyespor)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'un 25\'inci hafta müsabakasında Karaköprü Belediyespor, sahasında konuk ettiği Cizrespor\'u 2-1 yendi.

25\'inci dakikada ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde, savunma oyuncusunun topu elle oynamasıyla hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı kullanan Alican, topu filelerle buluşturdu: 1-0.

33\'üncü dakikada Alper ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve Karaköprü Belediyespor farkı ikiye çıkardı: 2-0.

42\'nci Cizrespor atağında Özer’in pasında topla buluşan Gökhan, güzel bir vuruşla topu ağlarla gönderdi.2-1

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