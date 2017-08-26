Karaköprü Belediyespor-Aydınspor 1923: 3-0

Uğur BUDAK/ ŞANLIURFA, (DHA)

STAT: Şanlıurfa GAP Stadyumu

HAKEMLER: Cihan Ataş (xxx), Okan Akbal (xxx), Selim Şenöz (xxx)

KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR: Lokman (xxx)- Gökhan (xx) (Dk.87 Mehmet Emin Aba), Berkay (xx), Metehan (xxx), Mehmet Sayan (xx) (Dk.64 Hakan xx), Ahmet (xx), Yeldar (xx), Bilal (xxx), Alper (xx) (Dk.85 Mehmet Doğan x), Reha (xxx), Mehmet Kesik (xx)

AYDINSPOR 1923: Timur (xx)- Canberk (xx), Emre Akbulut (x) (Dk.86 Tolunay), Emre Yıldırım (xx), Zeki (x) (Dk.69 Muhammed x), Emre Çelik (x) (Dk.32 Hasan xx), Serkan (x), Anıl (xx), Veysi (xx), Yusuf (xx), Çağlayan (x)

GOLLER: Dk.50, Dk. 52 Bilal, Dk.82 Metehan (Karaköprü Belediyespor)

SARI KARTLAR: Reha (Karaköprü Belediyespor), Emre Akbulut, Muhammed (Aydınspor 1923)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grubun ilk haftasında Karaköprü Belediyespor, sahasında karşılaştığı Aydınspor 1923\'ü 3-0 mağlup etti.

50\'nci dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza alanına giren Bilal’ın sert vuruşunda top filelerle buluştu: 1-0.

52\'nci dakikada sol kanattan Reha’nın gönderdiği pasta kale önünde topla buluşan Bilal, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.

82\'nci dakikada Yeldar’ın pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Metehan, düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 3-0.

Karşılaşma Karaköprü Belediyespor’un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.



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