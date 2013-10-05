Karakollarda sesli ve görüntülü kayıt

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), son dönemde tartışma konusu olan polis merkezlerinde işkence ve kötü muamele iddialarının önüne geçmek, yaşanan olayları aydınlatabilmek için “tabelalı kayıt” dönemine başladı.

Milliyet'ten Sertaç Koç'un aldığı bilgiye göre, EGM, 81 il emniyet müdürlüklerine gönderdiği emir yazısıyla polis merkezlerinde yaşanan işkence ve kötü muamele iddialarının önüne geçmek ve yaşanan olayların aydınlatılması için harekete geçti.

EGM, 2 Ekim’de 81 il emniyet müdürlüklerine gönderdiği emir yazısıyla, daha önce ülke genelindeki polis merkezlerinin tamamına yakının nezarethanelerine yerleştirilen kamera sistemlerinin daha da geliştirilmesi için bazı talimatlar verdi. Buna göre; nezarethanelerin yanı sıra giriş, koridorlar, müracat alanları ve ifade alma odaları başta olmak üzere, vatandaşa hizmet verilen tüm alanların kamera sistemleriyle donatılacak. Bu kamera sistemleri, yalnızca görüntü değil, aynı zamanda ses kaydı da yapabilir özellikte olacak. Bina girişlerinin görünür yerlerine, “Burada sesli ve görüntülü kayıt yapılmaktadır” yazılı uyarı levhaları asılacak. Kayıtlar 30 gün süreyle muhafaza edilecek, bu süre içinde şikayet olması durumunda ise kayıtlar CD ortamına aktarılarak süreç sonuna kadar saklanacak. Kayıtların zarar görmemesi için de özel önlemler alınacak.

Dışarısı da izlenecek

Polis merkezlerinin dışı ve çevresinin de izlenebilmesi için, dışardaki hakim noktalara da kamera sistemleri yerleştirilecek. Polis merkezlerinde kameraların olmadığı yerler ise yalnızca tuvalet ve banyo gibi hijyen alanları ile üst araması yapılan alanlara yerleştirilmeyecek.

Yazıda, talimatların uygulamaya geçirilebilmesi için öngörülen sürelere de yer verildi. Buna göre, nezarethanelerdeki kayıt saklama süresine ilişkin teknik altyapı ve donanım eksiklerinin 2013 sonuna, nezarethane dışındaki alanlara kamera sistemlerinin yerleştirilmesinin 2014, bina dışlarına kameraların yerleştirilmesi işlemlerinin de 2015 sonuna kadar bitirilmesi talimatı verildi.