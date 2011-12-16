'Karakollarda sadece Zaman gazetesi mi var?'

Hülya Karabağlı - T24/ Ankara



Bakan içtüzük ihlali yaptı

'Karakollarda neden Zaman var'

İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, CHP Genel Başkan Yardımcısı Birgül Ayman Güler’in “Karakollarda neden Zaman var” sorusuna 134 gün sonra yanıt verdi. Bakan, “Emniyet teşkilatına yönelik ulusal ve yerel basında yer alan konuların takibinin yapılması amacıyla herhangi bir ayrım yapılmaksızın 28 çeşit mevkute alımı yapılmaktadır” dedi.CHP Genel Bakan Yardımcısı Güler, soru önergelerinin 15 gün içinde yanıtlanmasını öngören içtüzük hükmünün İçişleri Bakanı’nın ihlal ettiğini vurgulayan Güler, “2 Temmuz tarihinde verdiği soru önergesine 134 gün sonra yanıt geldi” dedi.Güler, "Polis karakollarında ve emniyet şubelerinde neden Zaman gazetesi var? Abonelik söz konusu değilse, Zaman gazetesi karakol ve emniyet şubelerine bedava mı dağıtılmaktadır? Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki hizmet birimlerinde, Zaman gazetesinin yaygın bulunduruluşuna benzer biçimde bulundurulan başka gazeteler var mıdır; varsa bunlar hangileridir" diye sordu.İdris Naim Şahin’ın yanıtı şöyle:"Uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanan Analitik Bütçe Sınıflandırılmasına İlişkin Rehberin "Periyodik Yayın Alımları' başlığı altında hizmetin gerektirdiği durumlarda resmi gazete, gazete, dergi, bülten, CD, VCD, DVD alımlarına ilişkin ödenek ayrılmaktadır. Söz konusu ödenekten merkez ve taşra birimlerimize alımlar yapılmaktadır.Bu kapsamda önergeye konu edilen gazete ile ilgili olarak tek bir gazete alımının olmadığı, yine önergeye konu olan diğer gazetelerinde alımının yapıldığı araştırmalarımız neticesinde anlaşılmıştır.Ayrıca Emniyet teşkilatına yönelik ulusal ve yerel basında yer alan konuların takibinin yapılması amacıyla herhangi bir ayrım yapılmaksızın 28 çeşit mevkute alımı yapılmaktadır."