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Karakollarda çıplak işkenceyi bitirecek dava

Çıplak arama yapan polise dava açan savcılık, polis memuru hakkında 12 yıla kadar hapis cezası istiyor

16 Eylül 2013 13:24


Türkiye'de cezaevlerinden ve nezarethanelerden son dönemde en çok duyulan, Gezi sürecinde gözaltına alınan bazı yurttaşların da dile getirdiği şikayetlerden "çıplak arama"yı savcılık da "işkence" kabul ederek bir polis hakkında ağır ceza talep etti.

Radikal'de yer alan hebere göre Avcılar'da Aralık 2012’de kimlik sorduğu üniversite öğrencisini, içtiği sigarasını atmadığı için karakola götürüp çırılçıplak soyan ve o haldeyken birkaç defa “oturup kalkmasını” isteyen polis memuru S. A’ya, TCK’nın ‘İşkence ve Eziyet’ fiillerine yaptırım getiren maddelerine göre dava açan savcılık, 12 yıla kadar hapis cezası istiyor. TCK’nın “İşkence” başlıklı 94. Maddesi, üç yıldan 12 yıla kadar hapis öngörüyor.

Polis ise savunmasında çırılçıplak arama yaptığı iddiası reddetti. Polis özetle, “Sadece paçalarını sıyırdık. Kasık bölgesini elle yokladık. Kimlik ibraz etmediği için kabahatler kanununa göre ceza kesip yolladık” dedi.

Dava, Türkiye ’nin AİHM’de mahkumiyetiyle sonuçlanacak “çıplak arama” uygulamasını sona erdirme yolunda önemli bir adım niteliğinde. Gezi sürecinde, Taksim Platformu üyelerinden Mücella Yapıcı ’ya uygulandıktan sonra kamuoyu tarafından daha yakından haberdar olunan çıplak arama, cezaevlerinde de sık sık gündeme geliyor. Şakran Cezaevi’nde çıplak aramaya direnen Elif Kaya’ya verilen disiplin cezasının kaldırılmasına yönelik dava halen devam ediyor. Elif Kaya’nın arama görüntüleri de tepkiye yol açmıştı.

 

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