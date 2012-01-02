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Dünya

Karakoldan köpek çaldılar

'Karakoldan çalınanlar' listesi hayret uyandırdı. İngiltere'de geçtiğimiz beş yıl içerisinde polis

02 Ocak 2012 02:00

T24 - 'Karakoldan çalınanlar' listesi hayret uyandırdı. İngiltere'de geçtiğimiz beş yıl içerisinde polis merkezlerinden çalınanlar arasında kelepçeler, polis üniformaları, köpekler ve denetim araçları var. 

Karakollardan çalınanlar arasında cep telefonları, bilgisayarların yanında plastik vazo, bir paket cips ya da 2,5 sterlin değerindeki kahve de bulunuyor.BBC Türkçe'de yer alan haber şöyle:

İngiltere'deki polis karakollarından, yüz binlerce sterlin değerinde hırsızlık yapıldığı ortaya çıktı. İngiltere Basın Derneği'nin talebi üzerine açıklanan "karakollardan çalınanlar" listesinde küçük boy buzdolabından, güvenlik kamerası kayıtlarına yüzlerce kalem bulunuyor.

Hırsızlıklardan en çok zarar gören polis merkezinin 10 bin sterlin değerinde bir devriye aracının ve 30 bin sterlin değerinde bir aracın çalındığı Manchester Emniyet Müdürlüğü olduğu belirtildi.

Manchester Emniyeti adına değerlendirmede bulunan komiser yardımcısı Lynne Potts söz konusu raporun üzerine gidileceğini ve karakola kayıtlı eşyaların güvenliği için önlemler alındığını belirtti.


Vergi mükelleflerinin cebinden çıkan parayla alınıyor

Kamu harcamalarının denetimi konusunda faaliyet yürüten Vergi Mükellefleri Derneği'nden söz konusu listenin “inanılmaz” olduğu yorumu yapıldı. Dernekten yapılan açıklamada "suçu önleme konusunda topluma tavsiyelerde bulunan emniyet teşkilatının kendisinin soyulmasının kaygı uyandırıcı olduğu" söylendi.

Dernek ayrıca polis karakollarından çalınan malların vergi mükelleflerinin cebinden çıkan parayla alındığına dikkat çekerek bu konuda önlem alınmasını talep etti.



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