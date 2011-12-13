Karakoldaki dayağı savcı da izlemiş!

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İŞTE KARAKOLDAKİ DAYAĞIN GÖRÜNTÜSÜ - VİDEO

Karabağlar Polis Merkezi’nde Fevziye Cengiz isimli kadına yönelik şiddet olayıyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.Olayı inceleyen savcının, dayağa müdahale etmeyen polisler hakkında işlem yapmadığı belirlendi.Vatan gazetesinin haberine göre; Savcı Alaaddin Dokur, Fevziye Cengiz’in “Ben dayak yerken izlediler” yönündeki beyanı için “İddialar soyut” dedi. Savcı Dokur, kamera kayıtlarında dayağı izledikleri, hatta gizlemek için perdeyi kapattıkları görünen polisler hakkında “kovuşturmaya yer olmadığına” karar verdi.Savcılık ayrıca dayak attıkları kamera görüntüleri ile ortaya çıkan 2 polis hakkında “hakaret ve tehdit” suçlarından da dava açılmasına gerek olmadığına karar verdi.Fevziye Cengiz, kendisini karakolda dakikalarca döven 2 polisin yanı sıra Tekin Doğan isimli polis ve odada bulunduğu halde dayağa hiç ses çıkarmayan, hatta dayağın dışardan görünmemesi için stor perdeyi indirdiği görüntülere yansıyan 40 yaşlarındaki beyaz saçlı polis memurundan da şikayetçi oldu.Cengiz, bu polislerin dayak sırasında yalvararak kendilerinden yardım istediği halde hiçbir şey yapmayarak suça iştirak ettiklerini belirtti.Bu arada, İzmir Tabip Odası’nın da Fevziye Cengiz’in dövüldüğüne ilişkin beyanını raporuna geçirmeyen ve vücudunu muayene etmeyerek sadece yüzünde ve elinde basit lezyonlar olduğu yönünde rapor veren doktor A.T. hakkında inceleme başlattığı öğrenildi.İçişleri Bakanlığı’nın kamera görüntülerinin ortaya çıkmasından sonra açtığı idari soruşturma çerçevesinde görevlendirilen müfettişlerin de göreve başladığı ve tarafların ifadesini almaya başladığı öğrenildi.