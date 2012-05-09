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Karakoldaki dayağa 'işkence' tespiti

Hâkim, polislerin işkence suçundan yargılanması gerektiğini belirterek, dosyayı, Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi

09 Mayıs 2012 16:40

İzmir'de Karabağlar Karakolu'nda Fevziye Cengiz'in polislerce dövülmesiyle ilgili davanın ilk duruşmasında görevsizlik kararı çıktı.

İzmir’de ailesiyle gittiği eğlence yerinde yanında kimliği bulunmadığı için Karabağlar Karakolu’na götürülen, burada iki polis tarafından dakikalarca şiddet gören Fevziye Cengiz'in yaşadıkları infial yaratmıştı. Dayağın görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından Cengiz hakkında polislere hakaret ettiği, koluna eliyle vurduğu, tırmaladığı ve ittiği gerekçesiyle 6.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılırken polislere ise “basit yaralama” suçundan 1.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Hakim, polislerin işkence suçundan yargılanması gerektiğini belirterek görevsizlik kararı verdi, dosyayı Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

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