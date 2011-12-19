Karakolda tacize iyi hal indirimi!



T24 - Çorlu’da, eşiyle kavgalı kadını önce yüz yüze, ardından cep telefonu mesajı ve telefonla taciz eden polis amirine, en alt sınırdan ceza uygulandı. Ceza, ‘5 taksitte ödemek üzere 2 bin 500 TL para cezası’na çevrildi. Üstelik karar duruşmasında, aynı amirin trafik kazası nedeniyle karakola başvuran bir öğretmeni de taciz ettiği ve polislikten ihraç edildiği ortaya çıktı.





Radikal gazetesinden İsmail Saymaz'ın haberine göre; Çorlu’da 22 yaşındaki T.Ş., eşiyle bir süredir anlaşmazlık içindeydi. Çift, en son 11 Mart 2011’de kavga etti. Karşılıklı şikâyet için Cumhuriyet Polis Merkezi’ne gittiler. T.Ş.’nin iddiasına göre karakol amiri Gizlihan Barutçu, kadını makamına çağırıp “Eşinden ayrıl. Bundan sonra seninle birlikte olmak istiyorum. Gece bende kalabilirsin. Bir şeyler içip birbirimizi daha iyi tanıyabiliriz” dedi. T.Ş. bu taciz karşısında odadan ayrıldı.



O gece Barutçu evine dönen T.Ş.’nin telefonuna, “Ailene söyle gelmesin. Eşin seni bu gece evde bilir. Hatta eşine evden uzaklaştırma cezası veririz. Geceyi birlikte geçiririz” diye mesaj gönderdi. T.Ş. yanıt vermedi. Bunun üzerine Barutçu, telefonla aradı. T.Ş.’nin kaydettiği bu görüşmede Barutçu’nun, “Birlikte olmakta ısrar ettiği, evli bir kadın olduğunu bildiği, kocasıyla barıştırmasını istediği halde ‘Sana bakarım, seninle hayatımı paylaşmak istiyorum’ dediği” tespit edildi. T.Ş. bu kanıtlarla savcılığa suç duyurusunda bulundu.



Çorlu Cumhuriyet Savcısı Erdal Kocabıçak da, “Polis amirliğine gelen evli bir bayana ilk kez gördüğü halde bu şekilde teklif ve ısrarda bulunmasının hayatın olağan akışına aykırı olacağı, bu sözlerinin cinsel amaçlı söylendiğinin kuvvetle muhtemel olacağı” görüşüne vararak, amir Gizlihan Barutçu hakkında ‘taciz’ suçlamasıyla dava açtı.





Alt sınırdan ceza



Çorlu 2. Sulh Ceza Mahkemesi’ndeki davanın altıncı duruşması dün görüldü. İçişleri Bakanlığı’nın idari soruşturma evrakı dava dosyasına girdi.



Bu evrakla birlikte Barutçu’nun, bir trafik kazası sonrasında polis merkezine gelen öğretmen bir kadını da telefonla taciz ettiği ortaya çıktı. Ayrıca Barutçu, duruşmada, meslekten ihraç edildiği, kararın kendisine tebliğ edildiği ancak henüz süresi dolmadığı için görevine devam ettiğini söyledi.



Cuma günkü son duruşmada Hâkim Fahrettin Ayaz, polisin aynı suçtan ihraç edilmesi kararına rağmen ‘taciz’ suçlamasını düzenleyen Türk Ceza Kanunu’na (TCK) göre ‘3 aydan 2 yıla kadar’ hapis istemiyle yargılanan Barutçu için, ‘iyi hal indirimi’ uyguladı. An alt sınırdan ceza alan Barutçu’ya verilen 120 günlük ceza da 2 bin 500 TL para cezasına çevrildi. Bu cezanın 5 taksitte ödenmesi karara bağlandı.



T.Ş.’nin avukatı Eren Keskin, sanık polisin yargılama sırasında kendisine “Teröristlerin avukatı” diye saldırdığını belirtti. Keskin, 2 bin 500 TL’lik para cezasını da hayli düşük bularak, “Karar, cinsel taciz suçundan verilen cezaların ne kadar az olduğunu gösteriyor. Çünkü ceza en alt sınırdan ve iyi hal indirimi yapılarak verildi. Oysa polislik görevinin kendisine verdiği gücü kullanarak bu suçu işlemişti. İyi hal indirimi uygulanmamalıydı” dedi.



Polis memuru Barutçu ya toplam 2 bin 500 lira taciz cezası verilmesi, duruşma çıkışında protesto edildi.









