-KARAKOLDA ÖLÜME 41 BİN LİRA TAZMİNAT BALIKESİR (A.A) - 22.12.2010 - Balıkesir İdare Mahkemesi, Edremit ilçesinde 9 yıl önce gözaltında tutulduğu karakolun nezarethanesinde intihar eden lise öğrencisi Özgür Ü'nün ailesine, İçişleri Bakanlığı tarafından 41 bin lira tazminat ödenmesine karar verdi. Edremit'te lise öğrencisi Özgür Ü'nün, karıştığı iddia edilen bazı olaylardan dolayı aranırken, babası Osman Ü. tarafından teslim edildiği karakolun nezarethanesinde ölü bulunmasıyla ilgili ailesinin İçişleri Bakanlığı aleyhine açtığı tazminat davası sonuçlandı. Baba Osman Ü'nün, daha önce 20 bin lirası maddi, 20 bin lirası manevi olmak üzere 40 bin lira tazminat istemiyle açtığı dava kapsamında Balıkesir İdare Mahkemesi, 2005 yılında İçişleri Bakanlığının 11 bin lirası maddi, 20 bin lirası da manevi olmak üzere aileye 31 bin lira tazminat ödemesine karar vermişti. İçişleri Bakanlığınca yapılan itiraz üzerine Danıştay 10. Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararı, tazminat tutarını az bularak bozmasının ardından dava yeniden Balıkesir İdare Mahkemesinde görüldü. Mahkeme, idarenin gözetim ve denetim görevini yapmadığı, hizmetin kötü işlemesi suretiyle hizmet kusuru bulunduğunun açık olduğuna kanaat getirerek, daha önce ödenmesine karar verilen 31 bin liralık maddi ve manevi tazminatın dışında hakkaniyet gereği takdiren 10 bin lira daha manevi tazminat ödenmesini kararlaştırdı. -OLAY- Lise öğrencisi Özgür Ü, bir kadına sarkıntılık ettiği iddiasıyla aranırken, babası Osman Ü. tarafından 23 Ağustos 2001'de polise teslim edilmişti. Özgür Ü, Edremit Emniyet Müdürlüğünde gözaltındayken ölü bulunmuş, yetkililer gencin, nezarethanede bulunan battaniyenin kenarındaki çevirme bandını söktükten sonra ip haline getirip kendisini kalorifer borusuna asarak intihar ettiğini açıklamıştı. Buna karşın baba Osman Ü, oğlunun ölümünde polislerin ihmali olduğunu öne sürerek, olay günü görevli polis memurları hakkında ceza, İçişleri Bakanlığı aleyhine ise tazminat davası açmıştı. Özgür Ü'nün nezarethanede ölü bulunmasıyla ilgili açılan ceza davasında sanık polis memurlarından 5'i beraat etmiş, 2'si hakkında verilen 3'er aylık hapis ve 474'er liralık para cezaları ertelenmişti.