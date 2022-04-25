Karakolda ölen Birol Yıldırım davasında yargılanan polise tahliye

İstanbul Esenyurt Polis Merkezi'nde, geçtiğimiz yıl haziran ayında polisler tarafından dövülerek öldürüldüğü iddia edilen güvenlik şirketinin müdürü Birol Yıldırım davasında tutuklu yargılanan komiser yardımcısı İsmail S.'nin tahliyesine karar verildi.

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu komiser yardımcısı İsmail S. SEGBİS ile bağlandı. Diğer 11 sanık katıldı. Duruşmada taraf avukatları hazır bulunurken, duruşma salonuna basın mensupları alınmadı.

Bir üye hakim karara şerh düştü

Duruşmada 6 tanık dinlendi. Mahkeme heyeti, oy çokluğuyla tutuklu sanık İsmail S.'nin üzerine atılı suçun niteliğinin değişme ihtimali, dosyaya sunulan bilirkişi raporu, Adli Tıp Kurumu raporu ve delillerin büyük oranda toplanmasını göz önüne alarak tahliyesine karar verdi. Bir üye hakim ise sanığın tutuklu yargılanması gerektiğini ifade ederek karara şerh düştü.

İddianameden

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede komiser yardımcısı şüpheli İsmail A.S. ile birlikte diğer şüpheliler İsmail G., Muhammet Ş., Muhammed K., Bilal K. ve Erdoğan K.'nin "Bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek" ve "Kasten yaralama" suçlarından ayrı ayrı toplamda 3 yıl 8 aydan 12 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Diğer 6 şüphelinin ise "Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfusu kötüye kullanmak suretiyle kasten yaralama" suçundan ayrı ayrı 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. (DHA)