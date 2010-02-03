Karakolda izinsiz çekime 8 yıl hapis istendi

T24 - Yabancılar Şubesi'nde çekim yaparken polislerce tartaklanan Nuray Canan Bezirgan'ın 8 yıla kadar hapsi istendi. Savcı Bezirgan'ın "kamu görevlisine direnmek" ve "görevli polis memurunu yaralamak" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.



NTV'nin haberine göre İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, İnsanı Müdafa ve Kardeşlik Derneği (İMKANDER) Başkanı Nuray Canan Bezirgan ve eşi Erol Bezirgan hakkında iddianame hazırladı. İddianamede yabancılar şubesinde görevli 5 polis memuru şikayetçi olarak yer aldı.



İddianamede, 29 Aralık 2009 günü misafirhaneye gelen Bezirgan çiftinin, Çeçen uyruklu Luiza Uzuev ve çocukları ile görüştükleri esnada Erol Bezirgan'ın çantasından çıkarttığı kamera ile çekim yaptığı ileri sürülüyor.



Nuray Bezirgan'ın da kocasına engel olmaya çalışan polis memurlarına direndiği belirtilen iddianamede çiftin bu sırada 2 polis memurunu darp ettikleri öne sürülüyor.



Nuray ve Erol Bezirgan'ın 8'er yıla kadar hapsi isteniyor. Kamera görüntüleri de dosyada deliller arasında gösteriliyor.