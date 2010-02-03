T24 LogoT24 Logo
Gündem

Karakolda izinsiz çekime 8 yıl hapis istendi

Yabancılar Şubesi'nde çekim yaparken polislerce tartaklanan Nuray Canan Bezirgan'ın 8 yıla kadar hapsi istendi.

03 Şubat 2010 02:00

T24 - Yabancılar Şubesi'nde çekim yaparken polislerce tartaklanan Nuray Canan Bezirgan'ın 8 yıla kadar hapsi istendi. Savcı Bezirgan'ın "kamu görevlisine direnmek" ve "görevli polis memurunu yaralamak" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

NTV'nin haberine göre İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, İnsanı Müdafa ve Kardeşlik Derneği (İMKANDER) Başkanı Nuray Canan Bezirgan ve eşi Erol Bezirgan hakkında iddianame hazırladı. İddianamede yabancılar şubesinde görevli 5 polis memuru şikayetçi olarak yer aldı.

İddianamede, 29 Aralık 2009 günü misafirhaneye gelen Bezirgan çiftinin, Çeçen uyruklu Luiza Uzuev ve çocukları ile görüştükleri esnada Erol Bezirgan'ın çantasından çıkarttığı kamera ile çekim yaptığı ileri sürülüyor.

Nuray Bezirgan'ın da kocasına engel olmaya çalışan polis memurlarına direndiği belirtilen iddianamede çiftin bu sırada 2 polis memurunu darp ettikleri öne sürülüyor.

Nuray ve Erol Bezirgan'ın 8'er yıla kadar hapsi isteniyor. Kamera görüntüleri de dosyada deliller arasında gösteriliyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24