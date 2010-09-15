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KARAKOLDA İNTİHAR İDDİASI İZMİR (A.A)

15 Eylül 2010 16:10

-KARAKOLDA İNTİHAR İDDİASI İZMİR (A.A) - 15.09.2010 - İzmir'in Buca ilçesinde, eski nişanlısını rahatsız ettiği yönündeki şikayet üzerine, ifadesi alınmak üzere karakola götürülen tekstil atölyesi sahibi, bekleme salonundaki pencere korkuluğuna kendisini kemerle asarak intihar edildi. Alınan bilgiye göre, polisi arayan Müzeyyen U. (27), ayrıldığı nişanlısı Özcan Kurtuluş'un (24) Şirinyer semtindeki evinin önünde kendisini rahatsız ettiğini öne sürerek, şikayette bulundu.  Belirtilen adrese giden polis ekipleri, Özcan Kurtuluş ve Müzeyyen U'yu ifadelerini almak üzere karakola götürdü. Şirinyer Karakolu'nda Müzeyyen U'nun avukat nezaretinde ifadesinin alındığı sırada, bekleme odasında tutulan Özcan Kurtuluş, kemeriyle kendini pencere korkuluğuna astı. Özcan Kurtuluş'u asılı halde gören polisler ambulans çağırdı. Sağlık görevlileri Özcan Kurtuluş'un öldüğünü belirledi.  Tekstil atölyesi sahibi Kurtuluş'un, iş yerinde çalışan Müzeyyen U. ile bir süre nişanlı kaldığı, daha sonra ayrıldıkları ve Müzeyyen U'nun da işi bıraktığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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